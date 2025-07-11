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Средняя зарплата в Украине: где платят больше всего и чего ожидать до конца года

Киев • УНН

 • 930 просмотра

По состоянию на июнь 2025 года средняя зарплата в Украине составляет 24 609 грн. Самые высокие зарплаты зафиксированы в Донецкой, Львовской и Киевской областях, самые низкие — в Запорожской, Черниговской и Полтавской.

Средняя зарплата в Украине: где платят больше всего и чего ожидать до конца года

По состоянию на июнь 2025 года средняя заработная плата в Украине составляет 24 609 грн. Об этом сообщает OLX Работа и Услуги. В то же время размер заработной платы существенно отличается в зависимости от региона, пишет УНН.

Детали

Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Донецкой области - 28 431 грн. В топе также оказались Львовская (27 477 грн), Киевская (27 153 грн), Ивано-Франковская (26 676 грн), Волынская (26 503 грн) и Закарпатская (25 643 грн) области. 

В то же время самые низкие зарплаты получают работники в Запорожской области - 20 555 грн, а также в Черниговской (20 828 грн) и Полтавской (20 858 грн) областях.

В других областях ситуация следующая:

  • Ровенская область – 24 589 грн;
    • Одесская – 24 517 грн;
      • Тернопольская – 24 424 грн;
        • Хмельницкая – 23 454 грн;
          • Херсонская – 23 375 грн;
            • Сумская – 23 335 грн;
              • Винницкая – 23 227 грн;
                • Харьковская – 23 100 грн;
                  • Житомирская – 22 937 грн;
                    • Николаевская – 22 844 грн;
                      • Черновицкая – 22 799 грн;
                        • Черкасская – 22 071 грн;
                          • Днепропетровская – 22 309 грн;
                            • Кировоградская – 21 748 грн.

                              В OLX Работа отмечают, что динамика роста заработных плат соответствует общеэкономическим ожиданиям. По прогнозу НБУ, в 2025 году номинальные зарплаты вырастут на 17,7%, а с учетом инфляции — на 3,9%. В то же время согласно данным Госстата, в 2024 году зарплаты выросли на 25,6% по сравнению с предыдущим годом. Ожидания до конца текущего года остаются позитивными — прогнозируется рост на уровне 15–20%, что также соответствует динамике на платформе OLX Работа год к году.

                              Самые высокие темпы повышения зарплат прогнозируются в секторах с традиционным дефицитом кадров: строительстве, ремонтах, производстве и промышленности. Основные факторы, заставляющие работодателей пересматривать уровень оплаты труда, — острая нехватка квалифицированных специалистов из-за мобилизации, выезд трудоспособного населения за границу и общая демографическая ситуация. К этому добавляется давление инфляции, которое заставляет корректировать зарплатные ожидания работников.

                              Как изменится прожиточный минимум, минимальная зарплата и курс валют: Кабмин принял бюджетную декларацию01.07.25, 18:10 • 120460 просмотров

                              Ольга Розгон

                              Ольга Розгон

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                              Черновицкая область
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                              Gas TTF
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