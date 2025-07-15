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К концу года хлеб подорожает более чем на 20% - эксперт

Киев • УНН

 • 594 просмотра

Продовольственная инфляция в Украине достигла 23%, значительно превышая общую потребительскую инфляцию. Это приводит к росту цен на мясо и хлеб, тогда как производители молочной продукции несут убытки из-за падения закупочных цен и сокращения экспорта в ЕС.

К концу года хлеб подорожает более чем на 20% - эксперт

Продовольственная инфляция в Украине составляет 23%, что значительно превышает общий уровень потребительской инфляции, продукты питания все сильнее "съедают" бюджеты семей. Несмотря на сезонное удешевление овощей, цены на мясо и хлеб продолжают расти, а производители молочной продукции несут убытки из-за падения закупочных цен и сокращения экспорта в ЕС. Об этом во время брифинга рассказал Денис Марчук, заместитель председателя Украинского аграрного совета, передает корреспондент УНН.

Детали

По словам заместителя, стоимость продуктовой корзины выросла по сравнению с прошлым годом по всем группам товаров. А за счет увеличения потребительской инфляции в июне, цены начали расти еще больше.

То есть вот фактически, если у нас инфляция потребительская на уровне там 14%, то продовольственная инфляция в пределах 23% и это очень большие показатели, то есть несоизмеримо с заработной платой, то есть продукты фактически съедают очень большой процент бюджета украинских семей

- подчеркнул он.

Он добавил, что есть положительный момент за счет сезонности. Когда появляется больше предложений овощей и фруктов на конец июля, идет определенное удешевление. В то же время ситуация с молочными продуктами "немного улучшилась" для потребителей, но ухудшилась для производителей.

Если у нас цена на молочную продукцию там опустилась в пределах 2%, то цена для товаропроизводителей, у которых закупают, она опустилась на 20%

 - пояснил Марчук.

Это, как объясняет чиновник, связано с тем, что "сократились экспортные потенциалы в Еврозону". В том числе из-за этого в настоящее время, по его словам, наиболее обостренной может стать ситуация с мясными изделиями, то есть они фактически не снижаются в цене за счет того, что "эквивалент закупок кормовой базы является достаточно дорогостоящим из-за высокой цены на зерновую группу". В частности, украинцев будет ждать очередной рост цены на хлеб.

Хлеб у нас тоже каждый месяц демонстрирует динамику в пределах 1,5-2% к росту, поэтому в конце 25 (года - ред.) будем видеть показатели 24 года, когда цена вырастет в пределах 20-22%. Ну и надеемся, что все же будет достаточно осадков, достаточно солнца и ситуация с овощами в сезоне, с конца августа, сентябрь, месяц будет значительно лучше, чем в прошлом году 

- подытожил Марчук.

По его словам, прошлогодняя ситуация дополнительно ухудшилась из-за, что привело к пику цен именно в тот период, когда люди рассчитывали на удешевление продуктов.

Средняя зарплата в Украине: где платят больше всего и чего ожидать до конца года11.07.2025, 11:50 • 4043 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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