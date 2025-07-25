В этом году от засухи страдают по меньшей мере 6 областей: аграрии фиксируют значительные потери урожая

От засухи в этом году страдают по меньшей мере 6 областей, среди которых Донецкая, Николаевская, Одесская, Херсонская, Днепропетровская и Запорожская. Аграрии фиксируют значительные повреждения и потери урожая. Об этом заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, передает УНН.

Сегодня как министр провел свое первое селекторное совещание по агронаправлению. Вместе с Тарасом Высоцким и представителями областных военных администраций. Обсуждали вопросы засухи, от которой в этом году страдают по меньшей мере 6 областей. Наиболее неблагоприятная ситуация в Донецкой, Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях. Здесь аграрии фиксируют значительные повреждения и потери урожая - сообщил Соболев.

Он подчеркнул, что среди основных предложений:

необходимость запуска орошения на этих территориях;

льготное налогообложение;

компенсация затрат на гектар обрабатываемых угодий.

Напомним

В Украине в эти выходные, 26-27 июля, ожидается жаркая погода, местами до +40 градусов, кое-где - грозовые дожди. В западных областях температура снизится в воскресенье.