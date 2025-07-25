Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю

Від посухи цьогоріч потерпає щонайменше 6 областей, серед яких Донеччина, Миколаївщина, Одещина, Херсонщина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Аграрії фіксують значні пошкодження та втрати врожаю. Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв, передає УНН.

Сьогодні як міністр провів свою першу селекторну нараду по агронапрямку. Разом з Тарасом Висоцьким та представниками обласних військових адміністрацій. Обговорювали питання посухи, від якої цьогоріч потерпає щонайменше 6 областей. Найбільш несприятлива ситуація на Донеччині, Миколаївщині, Одещині, Херсощині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Тут аграрії фіксують значні пошкодження та втрати врожаю - повідомив Соболєв.

Він наголосив, що серед основних пропозицій:

необхідність запуску зрошення на цих територіях;

пільгове оподаткування;

компенсація витрат на гектар оброблюваних угідь.

Нагадаємо

В Україні цими вихідними, 26-27 липня, очікується спекотна погода, місцями до +40 градусів, подекуди - грозові дощі. У західних областях температура знизиться у неділю.