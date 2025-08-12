$41.390.07
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и Путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую Луну
Эксклюзив
11 августа, 10:23
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
11 августа, 07:41
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условия
Эксклюзив
11 августа, 06:00
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августа
11 августа, 05:15
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа

Киев • УНН

 • 76 просмотра

УНН собрал подборку из десяти растений, цветущих до первых заморозков, украшая сад до конца лета. Среди них георгины, подсолнухи, эхинацея, циннии, гортензии и другие.

10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа

Конец лета не оставит ваш сад без ярких красок. Существует множество летних цветов, которые цветут вплоть до первых заморозков и щедро дарят цветовые акценты в последние теплые месяцы. УНН собрал подборку из десяти растений, которые помогут украсить сад в августе.

Детали

Если в вашем саду остались пустые участки, которые нуждаются в ярких красках, обратите внимание на эти замечательные цветочные варианты для конца сезона.

Георгины

Это разнообразные по форме и размеру цветы с экстравагантными узорами и текстурами лепестков. Они доступны во всех цветах радуги и могут украсить любой уголок сада. В северных регионах США их обычно выращивают как однолетники, пересаживая каждый год.

Подсолнухи

Одни из самых больших и впечатляющих цветов, часто превышающие размер обеденной тарелки. Они не только дарят яркую желтую окраску, но и встречаются в белом, бордовом и шоколадно-коричневом цветах. Эти солнцелюбивые однолетники держатся до осени и станут ярким украшением сада.

Эхинацея

Многолетнее растение, не требующее особого ухода, радует цветением с середины лета до начала осени. Оно бывает разных оттенков: фиолетового, желтого, оранжевого, красного и белого.

Циннии

Симпатичные однолетние цветы, которые привлекают бабочек. Они отличаются богатством цветов - от лаймово-зеленого до двухцветных или пятнистых лепестков. При правильном уходе цветут с конца весны и до первых заморозков.

Гортензии

Классика летнего сада. Эти многолетние кустарники не только цветут летом, но и сохраняют красивый вид даже в засушенном виде зимой. Они хорошо себя чувствуют в полутени, в отличие от многих других цветов конца лета.

Калистраты

Солнцелюбивые однолетники с палитрой теплых цветов: красный, оранжевый, розовый, желтый, белый и шоколадно-коричневый. Они легко растут в широком диапазоне климатических зон.

Полезные травяные чаи на все сезоны02.08.2024, 18:37 • 150268 просмотров

Бархатцы

Ярко-оранжевые цветы с гофрированными лепестками, которые цветут с конца весны до заморозков. Их лепестки съедобны: из них можно заваривать чай или добавлять в салаты.

Пеларгонии

Цветы с разнообразной окраской: розовым, фиолетовым, желтым, красным, белым и кремовым. Они любят солнце и хотя являются многолетниками, в более холодных регионах их выращивают как однолетники.

Колосовидные цветы 

Интересные растения с эффектными колосьями, которые могут цвести с весны до осени. Они имеют множество красивых оттенков и прекрасно смотрятся как на солнце, так и в полутени.

Воздушные цветы

Уникальные многолетние растения, получившие название из-за особой формы цветения: цветки "надуваются", напоминая воздушный шарик, а затем раскрываются в виде пятиконечной звезды. Они хорошо растут и на солнце, и в полутени, добавляя саду особого шарма.

Посевной календарь на август: когда лучше всего сажать29.07.2025, 15:38 • 165755 просмотров

Алена Уткина

