10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа

Конец лета не оставит ваш сад без ярких красок. Существует множество летних цветов, которые цветут вплоть до первых заморозков и щедро дарят цветовые акценты в последние теплые месяцы. УНН собрал подборку из десяти растений, которые помогут украсить сад в августе.

Если в вашем саду остались пустые участки, которые нуждаются в ярких красках, обратите внимание на эти замечательные цветочные варианты для конца сезона.

Георгины

Это разнообразные по форме и размеру цветы с экстравагантными узорами и текстурами лепестков. Они доступны во всех цветах радуги и могут украсить любой уголок сада. В северных регионах США их обычно выращивают как однолетники, пересаживая каждый год.

Подсолнухи

Одни из самых больших и впечатляющих цветов, часто превышающие размер обеденной тарелки. Они не только дарят яркую желтую окраску, но и встречаются в белом, бордовом и шоколадно-коричневом цветах. Эти солнцелюбивые однолетники держатся до осени и станут ярким украшением сада.

Эхинацея

Многолетнее растение, не требующее особого ухода, радует цветением с середины лета до начала осени. Оно бывает разных оттенков: фиолетового, желтого, оранжевого, красного и белого.

Циннии

Симпатичные однолетние цветы, которые привлекают бабочек. Они отличаются богатством цветов - от лаймово-зеленого до двухцветных или пятнистых лепестков. При правильном уходе цветут с конца весны и до первых заморозков.

Гортензии

Классика летнего сада. Эти многолетние кустарники не только цветут летом, но и сохраняют красивый вид даже в засушенном виде зимой. Они хорошо себя чувствуют в полутени, в отличие от многих других цветов конца лета.

Калистраты

Солнцелюбивые однолетники с палитрой теплых цветов: красный, оранжевый, розовый, желтый, белый и шоколадно-коричневый. Они легко растут в широком диапазоне климатических зон.

Бархатцы

Ярко-оранжевые цветы с гофрированными лепестками, которые цветут с конца весны до заморозков. Их лепестки съедобны: из них можно заваривать чай или добавлять в салаты.

Пеларгонии

Цветы с разнообразной окраской: розовым, фиолетовым, желтым, красным, белым и кремовым. Они любят солнце и хотя являются многолетниками, в более холодных регионах их выращивают как однолетники.

Колосовидные цветы

Интересные растения с эффектными колосьями, которые могут цвести с весны до осени. Они имеют множество красивых оттенков и прекрасно смотрятся как на солнце, так и в полутени.

Воздушные цветы

Уникальные многолетние растения, получившие название из-за особой формы цветения: цветки "надуваются", напоминая воздушный шарик, а затем раскрываются в виде пятиконечной звезды. Они хорошо растут и на солнце, и в полутени, добавляя саду особого шарма.

