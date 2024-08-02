В отличие от кофе, черного или зеленого чая, травяные напитки не содержат кофеина, при этом могут оказывать положительное влияние на весь организм. Главное — знать, какие травы можно использовать и как правильно их заваривать. Употреблять напитки можно в горячем, теплым или холодном виде. Последние особенно актуальны летом.

Для приготовления хорошего травяного напитка достаточно иметь запас красивой посуды, термос, а также купить электрочайник. Какие варианты самые вкусные и полезные, расскажем в статье.

Липовый цвет

Его собирают в начале и середине июня. В качестве сырья используют уже полностью раскрывшиеся бутоны белого или желтоватого оттенка с выраженным медовым ароматом.

Липа - источник флавоноидов, полисахаридов, дубильных веществ, каротина, микроэлементов, эфирных масел и витамина C. Ее можно использовать как противовоспалительное и мочегонное средство. Но липовый чай потогонный: может оказывать нагрузку на сердце.

Для приготовления напитка достаточно взять одну столовую ложку сухих цветов, залить стаканом крутого кипятка, выдержать 15–20 минут и употреблять при любой температуре. При желании можно добавить немного любого подсластителя.

Мелисса с мятой

Мелисса известна как мягкая седативная трава. Ее отличает легкий лимонный аромат, а также комплексное влияние на организм. Особенности:

оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему;

устраняет тревожность;

может нормализовать сон.

Для усиления вкуса в чай можно добавить веточки свежей мяты.

Для приготовления напитка травы смешивают в равных пропорциях, берут столовую ложку листочков, заливают стаканом крутого кипятка. Через 15–20 минут чай будет готов, по желанию в него добавляют мед или сахар.

Чабрец (тимьян)

Это трава известна высоким содержанием флавоноидов, дубильных и горьких веществ, смол, фенолов. Тимьян оказывает мягкое успокаивающее и мочегонное действие, эффективно борется с кашлем. Поэтому его часто используют при коклюше, бронхите, а также при патологиях органов ЖКТ.

Для приготовления, помимо чабреца, можно взять также листья брусники и зверобой. Их смешивают в равных пропорциях, заваривают кипятком. Готовую жидкость используют в качестве заварки, то есть концентрат еще разбавляют горячей водой. При желании можно добавить подсластитель.

Розмарин

Это растение обладает приятным ароматом, горьковатым пряным вкусом. Розмарин богат фолиевой и пантотеновой кислотами, другими витаминами группы B, минеральными веществами. Розмариновая кислота также выполняет роль мощнейшего антиоксиданта.

Для приготовления полезного и вкусного напитка необходимо взять чайную ложку сухих измельченных листьев розмарина, залить стаканом кипятка и выдержать 15 минут. Считается, что розмариновый чай хорошо тонизирует и помогает восстанавливаться после тяжелых болезней.

Из готовых травяных отваров можно делать ледяные кубики, которые летом приятно добавлять в чай или чистую воду.