Початок осіннього сезону: що потрібно встигнути зробити на городі та в саду
Київ • УНН
Перед осіннім сезоном необхідно підготувати сад та город до холодів, щоб усі зимуючі рослини успішно пережили морози. Важливо прополоти грядки, прибрати залишки рослин, доглянути за багаторічними культурами та посадити осінні.
Перш ніж закінчаться сонячні літні дні, потрібно виконати ще багато робіт в саду та городі перед осіннім сезоном. Окрім прибирання та підготовки врожаю до зберігання, ділянку необхідно підготувати до холодів, щоб всі зимуючі на ній рослини успішно пережили навіть люті морози, пише УНН.
Прополювання й очищення грядок
Прополювання й очищення грядок перед осінню - одна з найважливіших робіт, бо від цього залежить, наскільки "здоровим" буде город наступного року. Перед осінню необхідно видалити всі бур’яни разом із корінням, щоб вони не перезимували й не проросли навесні.
Особливу увагу приділити багаторічним бур’янам - їх коріння варто вибирати повністю.
Прибрати залишки бадилля, стебла та опале листя овочів. Зібрати та видалити всі плоди, що залишилися на грядках (гнилі помідори, кабачки, яблука під деревами) - вони часто є джерелом інфекцій.
Після очищення перекопати ґрунт і внести органічні добрива (гній, перегній, компост).
Догляд за багаторічними культурами
Обрізати зайві пагони на малині, смородині, агрусі. Підживити плодові дерева та кущі калійно-фосфорними добривами. Укріпити молоді саджанці, замульчувати пристовбурні круги.
Посадка осінніх культур
Посадка осінніх культур перед осіннім сезоном - чудовий спосіб отримати ранній урожай навесні та підготувати грядки до наступного сезону:
- часник озимий – висаджують у вересні-жовтні (залежно від регіону), щоб зубки встигли вкоренитися до морозів;
- цибуля-сівок (озимі сорти) – саджають у вересні;
- буряк – деякі сорти також можна посіяти під зиму;
- редиска – швидко дає врожай ранньою весною;
- кріп, шпинат, петрушка, салат, кінза – сіють під зиму для ранньої зелені.
Мульчування
Мульчування - вкривання поверхні ґрунту соломою, перегноєм, мульч-папером, галькою, щебенем, переробленими відходами захисту ґрунту від пересихання й перегрівання.
Це дозволяє зберегти вологу та захистити ґрунт від вивітрювання.
Догляд за інвентарем
Перед початком холодів необхідно вимити, висушити й змастити садовий інвентар та поставити все у сухе місце, щоб не іржавіло взимку.
Також необхідно прочистити шланги, які використовуються для поливу, просушити, перевірити на пошкодження.
