Початок осіннього сезону: що потрібно встигнути зробити на городі та в саду

Ексклюзив
12:55 • 2830 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 10968 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 6156 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
10:22 • 13630 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 34534 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 43927 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 47360 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 71814 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 176937 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 72827 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома21 серпня, 04:21 • 69788 перегляди
Удар рф по Львову: відомо про загиблого та двох постраждалих - ОВА21 серпня, 05:08 • 12186 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА21 серпня, 05:21 • 52242 перегляди
Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список21 серпня, 06:48 • 36230 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 38060 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
12:13 • 10958 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 38142 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 89908 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 176908 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 142767 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Велика Британія
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 52218 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 47839 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 47711 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 75602 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 91092 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Пістолет
Лікарські засоби
Гривня
Нафта

Початок осіннього сезону: що потрібно встигнути зробити на городі та в саду

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Перед осіннім сезоном необхідно підготувати сад та город до холодів, щоб усі зимуючі рослини успішно пережили морози. Важливо прополоти грядки, прибрати залишки рослин, доглянути за багаторічними культурами та посадити осінні.

Початок осіннього сезону: що потрібно встигнути зробити на городі та в саду

Перш ніж закінчаться сонячні літні дні, потрібно виконати ще багато робіт в саду та городі перед осіннім сезоном. Окрім прибирання та підготовки врожаю до зберігання, ділянку необхідно підготувати до холодів, щоб всі зимуючі на ній рослини успішно пережили навіть люті морози, пише УНН

Прополювання й очищення грядок

Прополювання й очищення грядок перед осінню - одна з найважливіших робіт, бо від цього залежить, наскільки "здоровим" буде город наступного року. Перед осінню необхідно видалити всі бур’яни разом із корінням, щоб вони не перезимували й не проросли навесні. 

Особливу увагу приділити багаторічним бур’янам - їх коріння варто вибирати повністю.

Прибрати залишки бадилля, стебла та опале листя овочів. Зібрати та видалити всі плоди, що залишилися на грядках (гнилі помідори, кабачки, яблука під деревами) - вони часто є джерелом інфекцій.

Після очищення перекопати ґрунт і внести органічні добрива (гній, перегній, компост).

10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня12.08.25, 10:04 • 154616 переглядiв

Догляд за багаторічними культурами

Обрізати зайві пагони на малині, смородині, агрусі. Підживити плодові дерева та кущі калійно-фосфорними добривами. Укріпити молоді саджанці, замульчувати пристовбурні круги.

Посадка осінніх культур

Посадка осінніх культур перед осіннім сезоном - чудовий спосіб отримати ранній урожай навесні та підготувати грядки до наступного сезону: 

  • часник озимий – висаджують у вересні-жовтні (залежно від регіону), щоб зубки встигли вкоренитися до морозів;
    • цибуля-сівок (озимі сорти) – саджають у вересні;
      • буряк – деякі сорти також можна посіяти під зиму;
        • редиска – швидко дає врожай ранньою весною;
          • кріп, шпинат, петрушка, салат, кінза – сіють під зиму для ранньої зелені.

            Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закруток12.08.25, 12:24 • 156717 переглядiв

            Мульчування

            Мульчування - вкривання поверхні ґрунту соломою, перегноєм, мульч-папером, галькою, щебенем, переробленими відходами захисту ґрунту від пересихання й перегрівання. 

            Це дозволяє зберегти вологу та захистити ґрунт від вивітрювання.

            Догляд за інвентарем

            Перед початком холодів необхідно вимити, висушити й змастити садовий інвентар та поставити все у сухе місце, щоб не іржавіло взимку.

            Також необхідно прочистити шланги, які використовуються для поливу, просушити, перевірити на пошкодження. 

            Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавун03.08.25, 10:54 • 269969 переглядiв

            Павло Башинський

            АгроновиниЛайфхаки