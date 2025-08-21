Начало осеннего сезона: что нужно успеть сделать на огороде и в саду
Перед осенним сезоном необходимо подготовить сад и огород к холодам, чтобы все зимующие растения успешно пережили морозы. Важно прополоть грядки, убрать остатки растений, ухаживать за многолетними культурами и посадить осенние.
Прежде чем закончатся солнечные летние дни, предстоит еще много работы в саду и огороде перед осенним сезоном. Кроме уборки и подготовки урожая к хранению, участок необходимо подготовить к холодам, чтобы все зимующие на нем растения успешно пережили даже лютые морозы, пишет УНН.
Прополка и очистка грядок
Прополка и очистка грядок перед осенью - одна из важнейших работ, потому что от этого зависит, насколько "здоровым" будет огород в следующем году. Перед осенью необходимо удалить все сорняки вместе с корнями, чтобы они не перезимовали и не проросли весной.
Особое внимание уделить многолетним сорнякам - их корни стоит выбирать полностью.
Убрать остатки ботвы, стебли и опавшие листья овощей. Собрать и удалить все плоды, оставшиеся на грядках (гнилые помидоры, кабачки, яблоки под деревьями) - они часто являются источником инфекций.
После очистки перекопать почву и внести органические удобрения (навоз, перегной, компост).
Уход за многолетними культурами
Обрезать лишние побеги на малине, смородине, крыжовнике. Подкормить плодовые деревья и кусты калийно-фосфорными удобрениями. Укрепить молодые саженцы, замульчировать приствольные круги.
Посадка осенних культур
Посадка осенних культур перед осенним сезоном - отличный способ получить ранний урожай весной и подготовить грядки к следующему сезону:
- чеснок озимый – высаживают в сентябре-октябре (в зависимости от региона), чтобы зубки успели укорениться до морозов;
- лук-севок (озимые сорта) – сажают в сентябре;
- свекла – некоторые сорта также можно посеять под зиму;
- редис – быстро дает урожай ранней весной;
- укроп, шпинат, петрушка, салат, кинза – сеют под зиму для ранней зелени.
Мульчирование
Мульчирование - укрытие поверхности почвы соломой, перегноем, мульч-бумагой, галькой, щебнем, переработанными отходами для защиты почвы от пересыхания и перегрева.
Это позволяет сохранить влагу и защитить почву от выветривания.
Уход за инвентарем
Перед началом холодов необходимо вымыть, высушить и смазать садовый инвентарь и поставить все в сухое место, чтобы не ржавело зимой.
Также необходимо прочистить шланги, используемые для полива, просушить, проверить на повреждения.
