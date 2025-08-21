Начало осеннего сезона: что нужно успеть сделать на огороде и в саду

$41.380.02
14:24 • 2834 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
12:55 • 5974 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 13760 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27 • 9084 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
10:22 • 16213 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 40277 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 49283 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 52517 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 76548 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 185735 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Популярные новости
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА21 августа, 05:21 • 58092 просмотра
Массированный удар рф по Львову: количество пострадавших увеличилось, показали последствияPhoto21 августа, 05:43 • 7652 просмотра
Ночной удар рф вызвал задержки восьми поездов более чем на час: список21 августа, 06:48 • 42001 просмотра
Днепропетровская область оказалась под ударом рф дронами и ракетами: задело инфраструктуру и предприятия, есть пострадавшийPhoto21 августа, 07:51 • 6308 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 48321 просмотра
публикации
Начало осеннего сезона: что нужно успеть сделать на огороде и в саду

Киев • УНН

 • 870 просмотра

Перед осенним сезоном необходимо подготовить сад и огород к холодам, чтобы все зимующие растения успешно пережили морозы. Важно прополоть грядки, убрать остатки растений, ухаживать за многолетними культурами и посадить осенние.

Начало осеннего сезона: что нужно успеть сделать на огороде и в саду

Прежде чем закончатся солнечные летние дни, предстоит еще много работы в саду и огороде перед осенним сезоном. Кроме уборки и подготовки урожая к хранению, участок необходимо подготовить к холодам, чтобы все зимующие на нем растения успешно пережили даже лютые морозы, пишет УНН

Прополка и очистка грядок

Прополка и очистка грядок перед осенью - одна из важнейших работ, потому что от этого зависит, насколько "здоровым" будет огород в следующем году. Перед осенью необходимо удалить все сорняки вместе с корнями, чтобы они не перезимовали и не проросли весной. 

Особое внимание уделить многолетним сорнякам - их корни стоит выбирать полностью.

Убрать остатки ботвы, стебли и опавшие листья овощей. Собрать и удалить все плоды, оставшиеся на грядках (гнилые помидоры, кабачки, яблоки под деревьями) - они часто являются источником инфекций.

После очистки перекопать почву и внести органические удобрения (навоз, перегной, компост).

10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа12.08.25, 10:04 • 154620 просмотров

Уход за многолетними культурами

Обрезать лишние побеги на малине, смородине, крыжовнике. Подкормить плодовые деревья и кусты калийно-фосфорными удобрениями. Укрепить молодые саженцы, замульчировать приствольные круги.

Посадка осенних культур

Посадка осенних культур перед осенним сезоном - отличный способ получить ранний урожай весной и подготовить грядки к следующему сезону: 

  • чеснок озимый – высаживают в сентябре-октябре (в зависимости от региона), чтобы зубки успели укорениться до морозов;
    • лук-севок (озимые сорта) – сажают в сентябре;
      • свекла – некоторые сорта также можно посеять под зиму;
        • редис – быстро дает урожай ранней весной;
          • укроп, шпинат, петрушка, салат, кинза – сеют под зиму для ранней зелени.

            Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закруток12.08.25, 12:24 • 156721 просмотр

            Мульчирование

            Мульчирование - укрытие поверхности почвы соломой, перегноем, мульч-бумагой, галькой, щебнем, переработанными отходами для защиты почвы от пересыхания и перегрева. 

            Это позволяет сохранить влагу и защитить почву от выветривания.

            Уход за инвентарем

            Перед началом холодов необходимо вымыть, высушить и смазать садовый инвентарь и поставить все в сухое место, чтобы не ржавело зимой.

            Также необходимо прочистить шланги, используемые для полива, просушить, проверить на повреждения. 

            Как правильно выбрать спелый, сладкий и по-настоящему вкусный арбуз03.08.25, 10:54 • 269970 просмотров

            Павел Башинский

            АгроновостиЛайфхаки