Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадки

Заміокулькас - рослина, відома як доларове дерево, не лише прикрашає інтер’єр своїм блискучим зеленим листям, а й, за повір’ями, приносить фінансове благополуччя. Невибаглива та витривала рослина родом з тропічних районів Африки прекрасно пристосовується до квартирних умов, витримує тінь і посуху. УНН зібрав рекомендації догляду за заміокулькасом, аби він довгі роки радував здоровим листям і навіть цвітінням.

Що таке доларове дерево

Заміокулькас (Zamioculcas zamiifolia) - це тропічна кімнатна рослина родини ароїдних. Вона відома своїм пружним декоративним листям та невибагливістю. У народі цю рослину ще називають доларовим деревом, по повір'ям вона приносить у дім фінансове благополуччя і збільшує доходи. Все через її блискуче темно-зелене листя, яке асоціюється з доларами. Родом заміокулькас із тропічних районів Африки, зокрема Танзанії та Кенії, тому вона відрізняється високою стійкістю до тіні та посухи, що робить її ідеальною для квартир та офісів.

Умови для вирощування заміокулькаса

Заміокулькас може жити багато років і навіть цвісти в домашніх умовах, хоча його квіти невеликі та невиразні. Втім варто пам’ятати, що рослина токсична для домашніх тварин при вживанні частин листя чи кореневища.

Заміокулькас належить до теплолюбних рослин, тому добре переносить спеку. Найкраща температура для нього влітку - близько +25°C, тоді як взимку спеціалісти радять тримати рослину при температурі не вище +16°C. Якщо у вас є утеплена лоджія або балкон, горщик із заміокулькасом можна винести туди. Втім важливо, аби температура не опускається нижче +12°C.

Де краще розміщувати горщик із заміокулькасом

Рослина добре розвивається при яскравому розсіяному світлі, але може адаптуватися й до напівтіні. Оптимальне місце для горщика - підвіконня східного або західного боку. Якщо рослина стоїть на південному вікні, її слід притіняти у найспекотніші години, щоб уникнути опіків на листках. Якщо ви щойно придбали рослину або пересадили, у перші дні краще розташувати її в півтіні для адаптації. Заміокулькас цілком може рости й в більш темному кутку, але це уповільнить його ріст. Щоб листя залишалося прямим, а рослина зберігала форму, горщик періодично варто повертати до джерела світла різними боками.

Як правильно поливати доларове дерево

Завдяки мясистому листю зміокулькас добре переносить сухе повітря і нестача вологості для нього не є критичною. Він може обходитися без поливу більше тижня, найголовніше - уникати надлишку вологи, який шкодить рослині. Втім під час опалювального сезону не слід ставити горщик близько до батарей. Обприскування для заміокулькаса не обов’язкове, але щомісячний теплий душ корисний для очищення листя від пилу.

Поливати заміокулькас потрібно лише після повного висихання ґрунту. У літній період орієнтиром служить легке підсушування корневої бульби, узимку - рослину залишають майже у сухому ґрунті, зволожуючи його лише при явному пересиханні.

Для поиву спеціалісти радять використовувати теплу, відстояну воду без хлору та жорстких солей, оскільки жорстка вода може спричинити утворення білого нальоту на ґрунті та листках. Оптимальна частота поливу: влітку раз на 7–10 днів, узимку - раз на 2–3 тижні.

Надмірний полив призводить до загнивання кореневої системи. Першими ознаками надлишку води можуть бути жовті плями на листі та м’якість стебел. У такому випадку рослину потрібно вийняти з горщика, оглянути коріння, видалити уражені ділянки та пересадити в свіжий субстрат.

Чим і як підживлювати рослину для гарного росту

Підживлення заміокулькаса необхідне для активного росту та підтримки насиченого кольору листя. У період вегетації, з весни до осені, рослину підгодовують комплексними добривами для сукулентів або кактусів приблизно раз на 2–3 тижні. Деякі квіткарі чергують мінеральні та органічні суміші, що допомагає підтримувати ґрунт у збалансованому стані.

Восени та взимку підживлення скорочують або зовсім припиняють, оскільки заміокулькас у цей період уповільнює ріст і його потреба в поживних речовинах значно знижується.

Пересадка доларового дерева: коли та як її проводити

Заміокулькас росте досить повільно, тому підходи до його пересадки залежать від віку рослини. Молоді - зазвичай пересаджують щороку, тоді як дорослі - потребують цього значно рідше, приблизно раз на три-чотири роки, у міру заповнення горщика корінням. Найбільш сприятливий час для пересадки – середина-кінець весни, коли рослина перебуває у фазі активного росту.

Заміокулькас добре почувається у пухкому і водопроникному ґрунті: можна використовувати готовий субстрат для сукулентів або приготувати суміш самостійно, змішавши дернову землю, листовий перегній, пісок і торф у рівних пропорціях. Обов’язковим елементом є дренажний шар із керамзиту або дрібного каміння, який запобігає застою води та загниванню коренів.

З тієї ж причини краще обирати керамічні або глиняні горщики з дренажними отворами. Він повинен бути трохи більшим за попередній, але не надто просторим, адже у великому контейнері рослина віддає сили, аби заповнити великий простір корінням, замість того, аби спрямовувати енергію у ріст листя.

Пересаджувати заміокулькас слід дуже обережно, оскільки його коренева система складається з щільних бульб. Рослину разом із земляною грудкою навколо бульб обережно виймають зі старого горщика та встановлюють у новий, залишаючи верхні бульби оголеними приблизно на один сантиметр. Сік рослини токсичний і може викликати печіння та свербіж, тому всі роботи краще виконувати в гумових рукавичках.

Після пересадки слід дати рослині час адаптуватися. Два-три дні краще її не поливати та не переставляти.

Як розмножити заміокулькас у домашніх умовах

Розмноження заміокулькаса в домашніх умовах можна проводити кількома способами, і кожен із них має свої особливості. Найпопулярніший метод - живцювання. Для цього вибирають здорове, міцне стебло без ознак пошкоджень, зрізають його на рівні близько 8-10 см так, щоб на живці залишався хоча б один вузол та кілька листків. Потім його поміщають у вологий субстрат, наприклад суміш торфу та піску, і залишають у теплому світлому місці без прямих сонячних променів. Після того як коріння досягне 2–3 см, живець пересаджують у постійний горщик з підходящим ґрунтом.

Інший спосіб - розмноження листком. Вибирають здоровий, зрілий лист і зрізають його гострим ножем, залишаючи невеликий черешок. Лист вставляють у зволожений субстрат, створюють аналогічні умови укорінення і чекають, поки біля основи листа почнуть формуватися маленькі паростки. Коли молоді рослини досягнуть 3–5 см, їх можна пересаджувати в окремі горщики. Цей метод займає більше часу, але дозволяє отримати декілька нових рослин з одного листка.

Розмноження гілкою нагадує попередні методи, проте вимагає більшої частини рослини. Вибрану гілку довжиною 15-20 см поміщають у живильний субстрат і утримують у теплому світлому приміщенні. Перші паростки з’являються за 2-4 тижні, а пересадка можлива після утворення коренів довжиною хоча б 2 см. Цей метод дає міцні молоді рослини, але потребує великої зрілої рослини для заготовки матеріалу.

Також заміокулькас можна розмножувати стеблом у воді. Принцип подібний до укорінення в ґрунті, лише замість субстрату використовується вода. Прозора ємність дозволяє контролювати розвиток коренів і своєчасно помічати проблеми. Після вкорінення рослину пересаджують у ґрунт, що може трохи уповільнити її ріст, проте метод простий і зменшує ризик зараження шкідниками.

Кожен із способів має свої переваги і недоліки. Вибір методу залежить від наявної рослини, умов і вашого терпіння.

