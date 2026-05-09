россия проведет пропагандистский тур для блогеров из Африки - ЦПД

кремлевские структуры организуют поездку в москву для группы блогеров и медийщиков из Мали, Нигера, Того, Мадагаскара и Танзании на празднование Дня победы. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Отмечается, что одним из организаторов мероприятия выступает подсанкционное пропагандистское издание "Африканская инициатива", которое связывают с российскими спецслужбами.

Программа визита также включает обучение в "медиашколе" в калининграде, где африканских гостей будут обучать "верификации контента" и "борьбе с фейками" - очевидно, что по методичкам российских пропагандистов. Иностранные гости также посетят ряд милитарных памятников и пропагандистских центров в москве - говорится в статье.

Указывается, что данное мероприятие является продолжением системной стратегии россии по выстраиванию сети влияния на Африканском континенте.

"Под видом культурного обмена и образовательных инициатив москва создает управляемый пул зарубежных инфлюенсеров, которые в перспективе могут стать проводниками российских нарративов в своих странах", - резюмируют в ЦПД.

В апреле "россотрудничество" совместно с АНО "Евразия" объявили об открытии нового "русского дома" в Республике Того.

