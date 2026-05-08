рф продвигает пропаганду о войне в Украине через выставки ко "дню победы" – ЦПД

кремль под предлогом празднования "дня победы" продолжает продвигать за рубежом пропагандистские нарративы, направленные на оправдание войны против Украины. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

В "русском доме" в Нью-Дели открыли фотовыставку под названием "Мариуполь — город воинской славы". Экспозиция построена на сопоставлении архивных фотографий времен Второй мировой войны с современными снимками оккупированного Мариуполя за 2022–2024 годы - говорится в сообщении.

В Центре подчеркивают, что таким образом российская пропаганда пытается провести параллели между борьбой против нацизма в ХХ веке и современным вторжением рф в Украину.

Подобные мероприятия являются очередным инструментом информационной войны россии. Кремль использует их для дезинформации иностранной аудитории и создания почвы для оправдания оккупации украинских территорий - отметили в ЦПД.

В ЦПД также добавили, что через такие выставки Россия стремится навязать миру тезис о якобы "исторической преемственности" своей войны против Украины, хотя на самом деле речь идет об акте агрессии и нарушении международного права.

рф забрасывает приграничье фейковыми гривнами с тезисами о "великой победе" - ЦПД