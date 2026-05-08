рф продвигает пропаганду о войне в Украине через выставки ко "дню победы" – ЦПД
Киев • УНН
В Нью-Дели открыли выставку о Мариуполе для оправдания агрессии рф. ЦПД называет мероприятие инструментом дезинформации и пропаганды Кремля за рубежом.
кремль под предлогом празднования "дня победы" продолжает продвигать за рубежом пропагандистские нарративы, направленные на оправдание войны против Украины. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.
В "русском доме" в Нью-Дели открыли фотовыставку под названием "Мариуполь — город воинской славы". Экспозиция построена на сопоставлении архивных фотографий времен Второй мировой войны с современными снимками оккупированного Мариуполя за 2022–2024 годы
В Центре подчеркивают, что таким образом российская пропаганда пытается провести параллели между борьбой против нацизма в ХХ веке и современным вторжением рф в Украину.
Подобные мероприятия являются очередным инструментом информационной войны россии. Кремль использует их для дезинформации иностранной аудитории и создания почвы для оправдания оккупации украинских территорий
В ЦПД также добавили, что через такие выставки Россия стремится навязать миру тезис о якобы "исторической преемственности" своей войны против Украины, хотя на самом деле речь идет об акте агрессии и нарушении международного права.
