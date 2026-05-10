россия продолжает навязывать культ "великой победы" странам Глобального Юга, игнорируя местный исторический контекст - ЦПД
Киев • УНН
рф проводит пропагандистские мероприятия к 9 мая в Боливии и еще 20 странах. ЦПД называет это попыткой навязать вымышленную идеологию Глобальному Югу.
На днях в Боливии "русский дом" устроил масштабный концерт к 9 мая, таким образом россия продолжает навязывать культ "великой победы" странам Глобального Юга, игнорируя местный исторический контекст. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.
Детали
На днях в Боливии "русский дом" устроил масштабный концерт к 9 мая, а сеть "россотрудничества" анонсировала показы пропагандистского фильма "Великая победа: Одна на всех" в более чем 20 странах мира - от Гвинеи и Танзании до Афганистана и Индии
В ЦПД подчеркнули, что эта активность является ярким примером "экспорта" идеологии, ведь для большинства упомянутых стран Вторая мировая война не является ключевым элементом национальной идентичности, а восприятие тех событий кардинально отличается от российского, они не считают 9 мая "сакральной датой". Поэтому попытки москвы продвигать тезис об "общем прошлом" с Боливией или Намибией выглядят искусственно и абсурдно.
Цель таких мероприятий - не почтение истории, а исключительно распространение кремлевской пропаганды. Используя площадки "русских домов", кремль пытается затянуть страны Глобального Юга в свое информационное пространство, выдавая срежиссированные дипломатами акции за "общую память народов"
