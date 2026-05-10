9 мая, 20:55
Во Львове мужчина с ножом, увидев сотрудников ТЦК, взял в заложники 13-летнюю девочку
9 мая, 08:40
Без военной техники, но с корейцами. Парад в москве 9 мая продлился всего 45 минутPhotoVideo
Эксклюзив
9 мая, 05:03
9 мая: как изменилось отношение украинцев ко дню «победы»
Эксклюзив
8 мая, 19:30
Волшебная таблетка для похудения или исключительно лечебный препарат - диетолог развеял мифы об Оземпике
8 мая, 18:47
Украина официально разрешила провести в москве парад 9 мая. Зеленский подписал указPhoto
8 мая, 18:20
Трамп объявил трехдневное перемирие между Украиной и рф, а также анонсировал обмен пленными
8 мая, 13:58
"Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня" - Зеленский после российских обстрелов и штурмов на фронте сделал заявление о 9 мая
Эксклюзив
8 мая, 12:52
"Отдайте Донбасс - тогда будут переговоры" - политолог объяснил тактику кремля в переговорах
8 мая, 10:31
Представителей Трампа ожидают в Киеве "на рубеже весны-лета" - Зеленский получил отчет Умерова по встречам в США
8 мая, 09:45
Война на Ближнем Востоке ускорит инфляцию и замедлит экономику Украины - НБУ
россия продолжает навязывать культ "великой победы" странам Глобального Юга, игнорируя местный исторический контекст - ЦПД

Киев • УНН

 • 450 просмотра

рф проводит пропагандистские мероприятия к 9 мая в Боливии и еще 20 странах. ЦПД называет это попыткой навязать вымышленную идеологию Глобальному Югу.

На днях в Боливии "русский дом" устроил масштабный концерт к 9 мая, таким образом россия продолжает навязывать культ "великой победы" странам Глобального Юга, игнорируя местный исторический контекст. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

На днях в Боливии "русский дом" устроил масштабный концерт к 9 мая, а сеть "россотрудничества" анонсировала показы пропагандистского фильма "Великая победа: Одна на всех" в более чем 20 странах мира - от Гвинеи и Танзании до Афганистана и Индии

В ЦПД подчеркнули, что эта активность является ярким примером "экспорта" идеологии, ведь для большинства упомянутых стран Вторая мировая война не является ключевым элементом национальной идентичности, а восприятие тех событий кардинально отличается от российского, они не считают 9 мая "сакральной датой". Поэтому попытки москвы продвигать тезис об "общем прошлом" с Боливией или Намибией выглядят искусственно и абсурдно.

Цель таких мероприятий - не почтение истории, а исключительно распространение кремлевской пропаганды. Используя площадки "русских домов", кремль пытается затянуть страны Глобального Юга в свое информационное пространство, выдавая срежиссированные дипломатами акции за "общую память народов"

Павел Башинский

