На днях в Боливии "русский дом" устроил масштабный концерт к 9 мая, таким образом россия продолжает навязывать культ "великой победы" странам Глобального Юга, игнорируя местный исторический контекст. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

На днях в Боливии "русский дом" устроил масштабный концерт к 9 мая, а сеть "россотрудничества" анонсировала показы пропагандистского фильма "Великая победа: Одна на всех" в более чем 20 странах мира - от Гвинеи и Танзании до Афганистана и Индии