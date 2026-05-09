рф масштабирует диверсии в Европе через "дешевых агентов" - ЦПД

россия наращивает гибридные операции в странах ЕС, массово привлекая исполнителей через интернет. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) со ссылкой на главу польского Агентства внутренней безопасности Рафала Сыриско, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что речь идет о так называемых дешевых агентах, которых используют для поджогов, слежки, сбора информации и других диверсионных действий.

В Польше уже фиксируют рост количества таких инцидентов. По оценке польской стороны, к подобной деятельности активно привлекают радикализованную молодежь, представителей криминальной среды и иностранцев. Часть исполнителей может даже не осознавать, что действует в интересах российских спецслужб - говорится в сообщении.

Указывается, что в кремле используют эту тактику из-за ее простоты, низкой стоимости и возможности минимизировать прямую связь с российскими спецслужбами. В то же время москва постепенно переходит к созданию более организованных диверсионных сетей с привлечением подготовленных исполнителей.

"Масштабируя гибридную войну против Запада, рф стремится дестабилизировать ситуацию в Европе, подорвать доверие к государственным институтам и повлиять на уровень общественной поддержки Украины", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

По данным Defence24, рф использует кибератаки и дезинформацию для дестабилизации Польши. Целью операций является подрыв доверия и блокирование логистического хаба помощи Украине.

