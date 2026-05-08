россия манипулирует темой мобилизации в Польше для подрыва обороноспособности - ЦПД

$43.850.1251.610.22
ukenru
7 мая, 16:43 • 17211 просмотра
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней
7 мая, 15:47 • 32657 просмотра
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса
Эксклюзив
7 мая, 14:50 • 32633 просмотра
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
7 мая, 14:00 • 27652 просмотра
Зеленский подтвердил ряд встреч Умерова с представителями Трампа и дал три ключевые задачи
7 мая, 12:16 • 31109 просмотра
Профсоюзы поддерживают обновление Трудового кодекса, но выступают против локаута и сужения прав работников - Бызов
Эксклюзив
7 мая, 11:20 • 27260 просмотра
Налогообложение лизинга транспорта как роялти юридически необоснованно — юрист
7 мая, 08:41 • 27175 просмотра
Международные резервы сократились еще на 7% - ОВГЗ и помощь партнеров не перекрыли продажу валюты и выплату долга
Эксклюзив
7 мая, 07:20 • 52205 просмотра
Хантавирус в Украине: что это за инфекция, как передается и чем опасна
7 мая, 06:31 • 44569 просмотра
Праздники 8 и 9 мая - что отмечают в Украине и в чем разницаPhotoVideo
6 мая, 17:36 • 29359 просмотра
В Украине отменили ограничения на выезд за границу для ряда женщин-чиновниц. Министров и нардепов это не касается
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3м/с
56%
749мм
Популярные новости
Испанская полиция конфисковала 30 тонн кокаина в ходе крупнейшей в Европе операции7 мая, 15:33 • 5866 просмотра
Украина не рекомендует представителям иностранных государств находиться в москве 9 мая - Зеленская7 мая, 16:19 • 3208 просмотра
В кремле не видят смысла в новом раунде переговоров россии, Украины и США7 мая, 16:30 • 6688 просмотра
Атака дронов парализовала московские аэропорты, отменены сотни рейсов - СМИPhoto7 мая, 17:05 • 10618 просмотра
В Запорожье в результате российского удара ранения получили четыре человека, среди них подросток7 мая, 17:37 • 3504 просмотра
публикации
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней7 мая, 16:43 • 17211 просмотра
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса7 мая, 15:47 • 32657 просмотра
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
Эксклюзив
7 мая, 14:50 • 32633 просмотра
Топ-5 мест в Ирпене, куда стоит пойти на выходныхPhoto7 мая, 09:44 • 40121 просмотра
Хантавирус в Украине: что это за инфекция, как передается и чем опасна
Эксклюзив
7 мая, 07:20 • 52205 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Роберт Фицо
Никол Пашинян
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Швеция
Польша
Реклама
УНН Lite
Сериал о Гарри Поттере продлили на второй сезон до выхода первогоVideo7 мая, 13:12 • 16355 просмотра
Создатель сериала "Пацаны" ответил фанатам на жалобы по поводу проходных эпизодов7 мая, 10:57 • 16142 просмотра
Топ-10 поздравлений для мамы на День матери, которые растрогают до слез6 мая, 16:34 • 53087 просмотра
Модный ритейл ощущает влияние ближневосточного кризиса - отчет6 мая, 15:00 • 23381 просмотра
Вещи Мэттью Перри и подписанные сценарии "Друзей" продадут на аукционе - AP6 мая, 10:04 • 43437 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
FAB-250
Беспилотный летательный аппарат
Техника

россия манипулирует темой мобилизации в Польше для подрыва обороноспособности - ЦПД

Киев • УНН

 • 372 просмотра

рф распространяет фейки о воинском учете в Польше для срыва рекрутинга. Кампания направлена на разрушение доверия граждан к армии и государству.

россия манипулирует темой мобилизации в Польше для подрыва обороноспособности - ЦПД

Кремль продолжает информационную войну против Польши. Так, польский проект по исследованию дезинформации DISINFO DIGEST зафиксировал системную российскую пропагандистскую кампанию, направленную на дискредитацию Вооруженных сил Польши и запугивание поляков от заключения контрактов с армией. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) со ссылкой на отчет военной разведки и службы безопасности Нидерландов, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что пропаганда рф вырывает из контекста плановые административные процедуры воинского учета и проверки резерва, освещая их в панической окраске. Это подается как признак якобы нарушения прав граждан, а военные центры рекрутации ассоциируют с учреждением, которого следует опасаться. 

Таким образом россия пытается заложить в сознание польского общества нарратив, что государство действует против собственных граждан. Это намеренно подается через неконкретные намеки на то, что "что-то происходит", но "население не проинформировано"

- указывают в ЦПД.

Там констатируют, что цель россиян - ослабление готовности граждан защищать свою страну, разрушение доверия между обществом, государством и армией, а также создание социального напряжения внутри государства-союзника Украины.

Напомним

По данным Defence24, рф использует кибератаки и дезинформацию для дестабилизации Польши. Целью операций является подрыв доверия и блокирование логистического хаба помощи Украине.

Сикорский: Польша простит Фицо визит в Москву при условии разблокирования помощи Украине07.05.26, 07:15 • 4382 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Кибератака
российская пропаганда
Мобилизация
Совет национальной безопасности и обороны Украины
НАТО
Украина
Польша