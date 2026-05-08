россия манипулирует темой мобилизации в Польше для подрыва обороноспособности - ЦПД

Кремль продолжает информационную войну против Польши. Так, польский проект по исследованию дезинформации DISINFO DIGEST зафиксировал системную российскую пропагандистскую кампанию, направленную на дискредитацию Вооруженных сил Польши и запугивание поляков от заключения контрактов с армией. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) со ссылкой на отчет военной разведки и службы безопасности Нидерландов, информирует УНН.

Отмечается, что пропаганда рф вырывает из контекста плановые административные процедуры воинского учета и проверки резерва, освещая их в панической окраске. Это подается как признак якобы нарушения прав граждан, а военные центры рекрутации ассоциируют с учреждением, которого следует опасаться.

Таким образом россия пытается заложить в сознание польского общества нарратив, что государство действует против собственных граждан. Это намеренно подается через неконкретные намеки на то, что "что-то происходит", но "население не проинформировано" - указывают в ЦПД.

Там констатируют, что цель россиян - ослабление готовности граждан защищать свою страну, разрушение доверия между обществом, государством и армией, а также создание социального напряжения внутри государства-союзника Украины.

По данным Defence24, рф использует кибератаки и дезинформацию для дестабилизации Польши. Целью операций является подрыв доверия и блокирование логистического хаба помощи Украине.

