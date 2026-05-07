Сикорский: Польша простит Фицо визит в Москву при условии разблокирования помощи Украине
Киев • УНН
Польша простит визит Фицо в РФ в случае разблокирования Словакией помощи Украине. Сикорский заметил позитивные изменения в отношении словацкого премьера к Киеву.
Варшава может простить премьер-министру Словакии Роберту Фицо визит в россию, если он разблокирует помощь Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает УНН со ссылкой на Dennik N.
Детали
По словам дипломата, в Польше видят позитивные изменения в отношении главы словацкого правительства к Киеву.
Несколько дней назад я прочитал интервью с премьер-министром Фицо. На самом деле, оно звучало очень позитивно. Если он разблокирует помощь Украине, но в то же время поедет в россию, мы, возможно, сможем его простить
Кроме того, глава польской дипломатии также выразил надежду, что новое правительство Венгрии также отменит блокировку помощи Украине, и напомнил об уже одобренном кредите в размере 90 миллиардов евро.
Контекст
На днях стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует посетить москву в субботу, 9 мая, для встречи с российским диктатором владимиром путиным, но не собирается посещать военный парад.
До этого Фицо после разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Словакия поддерживает амбиции Киева по вступлению в ЕС, поскольку желает, чтобы Украина "была стабильной и демократической страной как наш сосед".
Польша, а также все три страны Балтии запретили Фицо пролет в москву на парад 9 мая.
