Сикорский: Польша простит Фицо визит в Москву при условии разблокирования помощи Украине

$43.970.0351.400.06
ukenru
6 мая, 17:36 • 12313 просмотра
В Украине отменили ограничения на выезд за границу для ряда женщин-чиновниц. Министров и нардепов это не касается
6 мая, 14:08 • 34801 просмотра
рф хочет вывезти новый урожай зерна и разграбить 18 месторождений на оккупированном юге Украины. Зеленский обещает противодействовать
6 мая, 13:37 • 52390 просмотра
Румыния погружается в политический кризис после падения проевропейского правительства
6 мая, 12:56 • 37134 просмотра
Венгрия вернула Украине захваченные в марте средства и ценности Ощадбанка - Зеленский
Эксклюзив
6 мая, 12:36 • 36803 просмотра
Дом профсоюзов на Майдане необходимо вернуть ФПУ - нардеп Дмитриева
Эксклюзив
6 мая, 10:39 • 49514 просмотра
Защита обвиняемого в медицинской халатности врача Odrex сорвала допрос медицинского эксперта по делу о смерти Аднана КиванаPhoto
Эксклюзив
5 мая, 15:18 • 67098 просмотра
"Украина может справиться без трудовых мигрантов" — Игорь Гарбарук о дефиците кадров, демографии и будущем экономики
5 мая, 14:39 • 69633 просмотра
Украина будет готова продлить перемирие в случае взаимной тишины со стороны рф - Буданов
5 мая, 13:45 • 65650 просмотра
Когда и как можно увидеть уникальный метеорный поток Эта-Аквариды в Украине
5 мая, 13:38 • 47883 просмотра
Египет принял судно Asomatos с похищенной украинской пшеницей - Сибига
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3.8м/с
34%
749мм
Популярные новости
МИД заявляет о критической гуманитарной ситуации на оккупированной Херсонщине и призывает мир помочь6 мая, 21:32 • 8284 просмотра
российский танкер Universal с топливом для Кубы "застрял" посреди океана - СМИ6 мая, 22:05 • 5826 просмотра
ООН обнародовала данные о сотнях жертв среди гражданских в Украине с 1 мая6 мая, 22:42 • 7556 просмотра
Полиция польского Ольштына расследует жестокое избиение украинского подростка - СМИ01:30 • 8014 просмотра
Умеров летит в США на переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом - Bloomberg02:02 • 3296 просмотра
публикации
Топ-10 поздравлений для мамы на День матери, которые растрогают до слез6 мая, 16:34 • 23989 просмотра
Маски, социальная дистанция и умершие на борту - как живут пассажиры судна MV Hondius, где произошла вспышка хантавирусаPhoto6 мая, 14:56 • 26098 просмотра
Румыния погружается в политический кризис после падения проевропейского правительства6 мая, 13:37 • 52388 просмотра
Защита обвиняемого в медицинской халатности врача Odrex сорвала допрос медицинского эксперта по делу о смерти Аднана КиванаPhoto
Эксклюзив
6 мая, 10:39 • 49514 просмотра
Украина без собственной авиации? Чем грозит преследование БЭБ авиакомпаний за лизинг6 мая, 10:11 • 46822 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Радослав Сикорский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Иран
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Топ-10 поздравлений для мамы на День матери, которые растрогают до слез6 мая, 16:34 • 23989 просмотра
Модный ритейл ощущает влияние ближневосточного кризиса - отчет6 мая, 15:00 • 13075 просмотра
Вещи Мэттью Перри и подписанные сценарии "Друзей" продадут на аукционе - AP6 мая, 10:04 • 33449 просмотра
День матери: история праздника и когда отмечают в этом году6 мая, 06:19 • 54663 просмотра
Новый трейлер долгожданной "Одиссеи" Нолана появился в сетиVideo5 мая, 10:23 • 26936 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Беспилотный летательный аппарат
Отопление
Социальная сеть
Instagram

Сикорский: Польша простит Фицо визит в Москву при условии разблокирования помощи Украине

Киев • УНН

 • 1256 просмотра

Польша простит визит Фицо в РФ в случае разблокирования Словакией помощи Украине. Сикорский заметил позитивные изменения в отношении словацкого премьера к Киеву.

Сикорский: Польша простит Фицо визит в Москву при условии разблокирования помощи Украине

Варшава может простить премьер-министру Словакии Роберту Фицо визит в россию, если он разблокирует помощь Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает УНН со ссылкой на Dennik N.

Детали

По словам дипломата, в Польше видят позитивные изменения в отношении главы словацкого правительства к Киеву.

Несколько дней назад я прочитал интервью с премьер-министром Фицо. На самом деле, оно звучало очень позитивно. Если он разблокирует помощь Украине, но в то же время поедет в россию, мы, возможно, сможем его простить

- сказал Сикорский.

Кроме того, глава польской дипломатии также выразил надежду, что новое правительство Венгрии также отменит блокировку помощи Украине, и напомнил об уже одобренном кредите в размере 90 миллиардов евро.

Контекст

На днях стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует посетить москву в субботу, 9 мая, для встречи с российским диктатором владимиром путиным, но не собирается посещать военный парад.

До этого Фицо после разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Словакия поддерживает амбиции Киева по вступлению в ЕС, поскольку желает, чтобы Украина "была стабильной и демократической страной как наш сосед".

Польша, а также все три страны Балтии запретили Фицо пролет в москву на парад 9 мая.

Соратник Фицо раскритиковал премьера Словакии за поддержку вступления Украины в ЕС03.05.26, 02:20 • 9694 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Радослав Сикорский
Роберт Фицо
Европейский Союз
Варшава
Словакия
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина
Польша