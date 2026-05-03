Соратник Фицо раскритиковал премьера Словакии за поддержку вступления Украины в ЕС

Соратник премьер-министра Словакии Роберта Фицо по коалиции в парламенте, лидер Словацкой национальной партии SNS Андрей Данко раскритиковал главу правительства за поддержку вступления Украины в Европейский Союз и разговор с Президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Dennik N, информирует УНН.

По словам политика, SNS не поддерживает позицию того, что Украина должна вступить в ЕС.

Я хочу выразить свое разочарование тем, что Роберт Фицо иногда говорит и делает — сказал Данко.

Он отметил, что украинцы "могут финансировать некоторые политические партии" в Словакии, поэтому премьеру нужно "думать, что с этим делать", а не говорить с Зеленским по телефону.

"То, что происходит на российско-украинской границе, может произойти где угодно в Европе в любой момент", — добавил лидер SNS.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо после разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Словакия поддерживает амбиции Киева по вступлению в ЕС, поскольку желает, чтобы Украина "была стабильной и демократической страной как наш сосед".

