2 мая, 14:05
Необычная активность со стороны беларуси на границе - Зеленский анонсировал новые санкцииVideo
2 мая, 11:37
Трамп фокусируется на Иране - Европа и Украина действуют без США - Politico
2 мая, 09:22
Блокада США стоила Ирану почти 5 млрд долларов - Axios
1 мая, 13:27
Основной ремонт ключевых международных трасс завершили с опережением графика - Премьер
1 мая, 12:59
Зарплаты до 400 тысяч и поэтапное увольнение мобилизованных ранее - Зеленский объявил о старте реформы армии
Эксклюзив
1 мая, 11:05
Деньги пошли за пациентом, а пациент - за врачом: директор крупнейшего Перинатального центра о работе в условиях медреформы
1 мая, 10:45
Право на самозащиту, обучение и жесткие проверки - МВД начало обсуждение закона об обороте гражданского оружия
Эксклюзив
1 мая, 10:11
Работник должен быть партнером государства и работодателя, а не ресурсом — глава Федерации профсоюзов Бызов
30 апреля, 19:05
Что такое "добропорядочность", какое место она занимает в Гражданском кодексе и почему вызвала волну критики
Эксклюзив
30 апреля, 14:50
Стоит ли снижать мобилизационный возраст и закрывать границу для молодежи – мнение военного эксперта
Соратник Фицо раскритиковал премьера Словакии за поддержку вступления Украины в ЕС

Киев • УНН

 • 616 просмотра

Андрей Данко раскритиковал Роберта Фицо за поддержку вступления Украины в ЕС. Лидер SNS также упомянул о возможном финансировании словацких партий украинцами.

Соратник премьер-министра Словакии Роберта Фицо по коалиции в парламенте, лидер Словацкой национальной партии SNS Андрей Данко раскритиковал главу правительства за поддержку вступления Украины в Европейский Союз и разговор с Президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Dennik N, информирует УНН.

Детали

По словам политика, SNS не поддерживает позицию того, что Украина должна вступить в ЕС.

Я хочу выразить свое разочарование тем, что Роберт Фицо иногда говорит и делает

— сказал Данко.

Он отметил, что украинцы "могут финансировать некоторые политические партии" в Словакии, поэтому премьеру нужно "думать, что с этим делать", а не говорить с Зеленским по телефону.

"То, что происходит на российско-украинской границе, может произойти где угодно в Европе в любой момент", — добавил лидер SNS.

Напомним

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо после разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Словакия поддерживает амбиции Киева по вступлению в ЕС, поскольку желает, чтобы Украина "была стабильной и демократической страной как наш сосед".

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира