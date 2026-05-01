Цены на нефть зависят от того, выспался Трамп или нет - Фицо
Киев • УНН
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о влиянии настроения Трампа на цены на нефть. Также политик допустил возможность будущего распада блока НАТО.
Мировые цены на нефть напрямую зависят от настроения президента США Дональда Трампа. Об этом во время встречи со студентами в Ружомбероке заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает УНН.
По его словам, из-за событий на Ближнем Востоке во всем мире "сейчас не лучшее время".
Мы находимся под давлением цен на нефть, в зависимости от того, как президент США выспится. Когда он хорошо выспится, нефть идет вниз, когда он плохо выспится и сделает какое-то заявление, нефть автоматически идет вверх
Также он раскритиковал деятельность Организации Объединенных Наций в вопросах мира.
Сегодня ООН вызывает смех. Кто остановил американцев в Ираке? Кто остановил американцев в Иране? Кто остановил американцев, например в Венесуэле? И я боюсь, что появятся и другие страны, находящиеся в сфере интересов США. Я говорю прежде всего о Кубе. И еще не закончилась эта история вокруг Дании и Гренландии, где, вероятно, США еще будут проявлять свои интересы
Кроме того, он не исключил, что Североатлантический альянс вскоре может распасться.
"Распад НАТО может произойти. Не будем делать вид, что НАТО бессмертно и что невозможна ситуация, при которой НАТО могло бы прекратить существование", - добавил Фицо.
На днях Словакия подала иск против решения ЕС от 26 января, регулирующего постепенное прекращение импорта российского газа и подготовку к прекращению импорта российской нефти.
