ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
1.3м/с
64%
756мм
Актуальные люди
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Владимир Зеленский
Карл III
Королева Камилла
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Германия
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026 - обнародован вид сцены в ВенеPhotoVideo28 апреля, 13:45 • 37872 просмотра
Тейлор Свифт регистрирует голос и изображение как торговую марку для защиты от дипфейков28 апреля, 01:30 • 45429 просмотра
Стайлза и Кравиц может охватить детская лихорадка, так как поп-звезда "очень хочет" ребенка - СМИPhoto27 апреля, 07:39 • 56646 просмотра
Пресс-секретарь Белого дома Ливитт объявила о декретном отпускеPhotoVideo25 апреля, 07:58 • 70810 просмотра
Баскетболист Вячеслав Кравцов станет главным героем нового сезона шоу "Холостяк"Video24 апреля, 14:36 • 68764 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Truth Social
Дипломатка

Цены на нефть зависят от того, выспался Трамп или нет - Фицо

Киев • УНН

 • 506 просмотра

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о влиянии настроения Трампа на цены на нефть. Также политик допустил возможность будущего распада блока НАТО.

Мировые цены на нефть напрямую зависят от настроения президента США Дональда Трампа. Об этом во время встречи со студентами в Ружомбероке заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает УНН.

Детали

По его словам, из-за событий на Ближнем Востоке во всем мире "сейчас не лучшее время".

Мы находимся под давлением цен на нефть, в зависимости от того, как президент США выспится. Когда он хорошо выспится, нефть идет вниз, когда он плохо выспится и сделает какое-то заявление, нефть автоматически идет вверх

- сказал Фицо.

Также он раскритиковал деятельность Организации Объединенных Наций в вопросах мира.

Сегодня ООН вызывает смех. Кто остановил американцев в Ираке? Кто остановил американцев в Иране? Кто остановил американцев, например в Венесуэле? И я боюсь, что появятся и другие страны, находящиеся в сфере интересов США. Я говорю прежде всего о Кубе. И еще не закончилась эта история вокруг Дании и Гренландии, где, вероятно, США еще будут проявлять свои интересы

- спрогнозировал глава словацкого правительства.

Кроме того, он не исключил, что Североатлантический альянс вскоре может распасться.

"Распад НАТО может произойти. Не будем делать вид, что НАТО бессмертно и что невозможна ситуация, при которой НАТО могло бы прекратить существование", - добавил Фицо.

Напомним

На днях Словакия подала иск против решения ЕС от 26 января, регулирующего постепенное прекращение импорта российского газа и подготовку к прекращению импорта российской нефти.

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Гренландия
Куба
НАТО
Организация Объединенных Наций
Венесуэла
Ирак
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Европейский Союз
Дания
Словакия
Соединённые Штаты
Иран