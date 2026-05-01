Цены на нефть зависят от того, выспался Трамп или нет - Фицо

Мировые цены на нефть напрямую зависят от настроения президента США Дональда Трампа. Об этом во время встречи со студентами в Ружомбероке заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает УНН.

Детали

По его словам, из-за событий на Ближнем Востоке во всем мире "сейчас не лучшее время".

Мы находимся под давлением цен на нефть, в зависимости от того, как президент США выспится. Когда он хорошо выспится, нефть идет вниз, когда он плохо выспится и сделает какое-то заявление, нефть автоматически идет вверх - сказал Фицо.

Также он раскритиковал деятельность Организации Объединенных Наций в вопросах мира.

Сегодня ООН вызывает смех. Кто остановил американцев в Ираке? Кто остановил американцев в Иране? Кто остановил американцев, например в Венесуэле? И я боюсь, что появятся и другие страны, находящиеся в сфере интересов США. Я говорю прежде всего о Кубе. И еще не закончилась эта история вокруг Дании и Гренландии, где, вероятно, США еще будут проявлять свои интересы - спрогнозировал глава словацкого правительства.

Кроме того, он не исключил, что Североатлантический альянс вскоре может распасться.

"Распад НАТО может произойти. Не будем делать вид, что НАТО бессмертно и что невозможна ситуация, при которой НАТО могло бы прекратить существование", - добавил Фицо.

Напомним

На днях Словакия подала иск против решения ЕС от 26 января, регулирующего постепенное прекращение импорта российского газа и подготовку к прекращению импорта российской нефти.

