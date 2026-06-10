Пять стран ЕС предлагают урезать право голоса для новых членов блока - Reuters
Киев • УНН
Пять стран ЕС предлагают временно ограничить право голоса для новых членов блока. Инициатива предусматривает усиление контроля за верховенством права.
Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург в совместном документе указали, что ЕС должен обсудить вариант временного ограничения некоторых прав голоса будущих новых членов блока и создание большего количества гарантий верховенства права, сообщило Reuters, пишет УНН.
Детали
На фоне того, как Черногория надеется присоединиться к ЕС в 2028 году, а Албания, Украина и Молдова стремятся достичь прогресса в своих заявках на вступление, среди европейских правительств продолжаются дискуссии о том, следует ли менять правила для новых членов.
Некоторые правительства стран блока сейчас настаивают на том, чтобы ЕС разработал более сильные гарантии для будущих членов, частично из-за опыта блока с отступлением от демократии в Венгрии во времена премьер-министра Виктора Орбана.
В документе изложены возможные варианты, которые можно было бы вписать в будущие договоры о вступлении, включая новый механизм мониторинга и защитную оговорку (safeguard clause), которая позволила бы принимать меры в случае серьезного отступления в таких сферах, как демократия и свобода СМИ.
"ЕС должен провести углубленное обсуждение возможности временных, переходных ограничений права голоса для новых государств-членов, в частности в тех частях acquis ЕС, где требуется единогласие", – написали пять стран, указывая на решения по расширению, внешней политике и бюджету ЕС, где на данный момент требуется согласие всех стран-членов.
Кипр, председательствующий в ЕС, на прошлой неделе заявил, что начал подготовку к официальному открытию переговоров с Украиной и Молдовой по первой группе разделов переговоров, охватывающих верховенство права и демократические стандарты.
"Украина должна быть в ЕС. Все шесть кластеров вступления должны быть открыты без промедления. НАТО должно оставаться на столе переговоров как самая сильная гарантия безопасности", – заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в X после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник в Таллинне.
Зеленский: присутствие Украины в ЕС должно быть полноправным23.05.26, 17:47 • 4137 просмотров