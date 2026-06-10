Пять стран ЕС предлагают урезать право голоса для новых членов блока - Reuters

$44.840.3351.900.54
ukenru
Эксклюзив
12:32 • 214 просмотра
Баллистические удары по москве становятся реальностью - аналитик УЦБС о новых украинских ракетах
11:30 • 11771 просмотра
"Дія" для покупки алкоголя и штрафы за торговлю в Instagram - что изменится в УкраинеPhoto
Эксклюзив
10:40 • 27760 просмотра
Ложь в отчетности БЭБ может обернуться уголовной ответственностью для его руководства - судья в отставке
08:21 • 23088 просмотра
Рада увеличила бюджет на оборону после кредита от ЕС
9 июня, 17:43 • 35808 просмотра
Нафтогаз договорился о реструктуризации еврооблигаций на €1,2 млрд
Эксклюзив
9 июня, 16:50 • 89131 просмотра
Какие направления для отдыха в Украине в этом году выбирают туристы и сколько это стоит
Эксклюзив
9 июня, 14:21 • 75603 просмотра
Лицензию аннулировали, а договоры с НСЗУ «передали по наследству»? Как клиника Odrex продолжает получать миллионы из бюджета
9 июня, 13:47 • 41001 просмотра
Рада поддержала снижение НДФЛ с 18% до 5% для арендодателей
9 июня, 13:40 • 33913 просмотра
Инфляция замедлилась до 8,2%. Фрукты подорожали больше всего, яйца - упали в цене Photo
9 июня, 11:18 • 24326 просмотра
ЕС представил 21-й пакет санкций против рф - это коснулось "теневого флота", энергетики, банков и виз для российских солдат
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
2.2м/с
36%
750мм
Популярные новости
Конгресс США впервые поддержал ограничение военных полномочий Трампа в отношении войны с Ираном10 июня, 02:39 • 25882 просмотра
США и Япония отвергли заявления о «закрытом вопросе» ядерной программы КНДР10 июня, 05:00 • 23287 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 36995 просмотра
Должностных лиц армейского корпуса подозревают в поборах с военных через "боевые"PhotoVideo07:28 • 22787 просмотра
Удар по заводу "Прогресс" Силы обороны нанесли ракетами "Фламинго"Video07:46 • 25835 просмотра
публикации
Баллистические удары по москве становятся реальностью - аналитик УЦБС о новых украинских ракетах
Эксклюзив
12:32 • 192 просмотра
"Дія" для покупки алкоголя и штрафы за торговлю в Instagram - что изменится в УкраинеPhoto11:30 • 11742 просмотра
Ложь в отчетности БЭБ может обернуться уголовной ответственностью для его руководства - судья в отставке
Эксклюзив
10:40 • 27732 просмотра
Какие направления для отдыха в Украине в этом году выбирают туристы и сколько это стоит
Эксклюзив
9 июня, 16:50 • 89116 просмотра
Как жара влияет на здоровье: симптомы перегрева и советы врачейPhoto9 июня, 15:42 • 43287 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Даниил Гетманцев
Виктор Орбан
Кристен Михаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Крым
Германия
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 37367 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 30632 просмотра
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo9 июня, 10:13 • 37715 просмотра
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 73355 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 143282 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер
«Калибр» (семейство ракет)

Пять стран ЕС предлагают урезать право голоса для новых членов блока - Reuters

Киев • УНН

 • 1276 просмотра

Пять стран ЕС предлагают временно ограничить право голоса для новых членов блока. Инициатива предусматривает усиление контроля за верховенством права.

Пять стран ЕС предлагают урезать право голоса для новых членов блока - Reuters

Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург в совместном документе указали, что ЕС должен обсудить вариант временного ограничения некоторых прав голоса будущих новых членов блока и создание большего количества гарантий верховенства права, сообщило Reuters, пишет УНН.

Детали

На фоне того, как Черногория надеется присоединиться к ЕС в 2028 году, а Албания, Украина и Молдова стремятся достичь прогресса в своих заявках на вступление, среди европейских правительств продолжаются дискуссии о том, следует ли менять правила для новых членов.

Некоторые правительства стран блока сейчас настаивают на том, чтобы ЕС разработал более сильные гарантии для будущих членов, частично из-за опыта блока с отступлением от демократии в Венгрии во времена премьер-министра Виктора Орбана.

В документе изложены возможные варианты, которые можно было бы вписать в будущие договоры о вступлении, включая новый механизм мониторинга и защитную оговорку (safeguard clause), которая позволила бы принимать меры в случае серьезного отступления в таких сферах, как демократия и свобода СМИ.

"ЕС должен провести углубленное обсуждение возможности временных, переходных ограничений права голоса для новых государств-членов, в частности в тех частях acquis ЕС, где требуется единогласие", – написали пять стран, указывая на решения по расширению, внешней политике и бюджету ЕС, где на данный момент требуется согласие всех стран-членов.

Кипр, председательствующий в ЕС, на прошлой неделе заявил, что начал подготовку к официальному открытию переговоров с Украиной и Молдовой по первой группе разделов переговоров, охватывающих верховенство права и демократические стандарты.

"Украина должна быть в ЕС. Все шесть кластеров вступления должны быть открыты без промедления. НАТО должно оставаться на столе переговоров как самая сильная гарантия безопасности", – заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в X после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник в Таллинне.

Зеленский: присутствие Украины в ЕС должно быть полноправным23.05.26, 17:47 • 4137 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Государственная граница Украины
Кристен Михаль
Черногория
Reuters
НАТО
Албания
Европейский Союз
Люксембург
Франция
Бельгия
Германия
Нидерланды
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина
Виктор Орбан
Молдова