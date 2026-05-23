Зеленский: присутствие Украины в ЕС должно быть полноправным
Киев • УНН
Зеленский заявил о необходимости полноправного членства Украины в ЕС и открытия кластеров. Европейский проект невозможен без Украины и её голоса.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что присутствие Украины в ЕС должно быть полноценным, и таким образом — полноправным, пишет УНН.
Детали
"Активно ведем дипломатическую работу с нашими партнерами в Евросоюзе, чтобы приблизить членство Украины в ЕС", — сказал Зеленский в традиционном вечернем обращении в субботу.
Президент отметил, что "Украина борется за свою жизнь, за свою независимость и за ту Европу, которая дольше всего живет в мире, защищает людей и жизнь, защищает культуру и именно благодаря такой защите имеет действительно глобальную роль".
Без Украины не может быть полноценного европейского проекта, и присутствие Украины в ЕС также должно быть полноценным — полноправным. Важно открыть кластеры. Важно содержательно двигаться в переговорах. Важно работать на 100% ради безопасности и ради наших людей. Спасибо всем, кто с нами, кто с Украиной!
Дополнение
Перед этим Президент Украины Владимир Зеленский в письме к лидерам ЕС в ответ на заявления канцлера Германии Фридриха Мерца заявил, что было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Европейском Союзе, но оставалась без голоса.
