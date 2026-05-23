Планы передать газовую электростанцию из Германии Украине вызвали политические разногласия
Киев • УНН
Германия передаст Украине нерентабельную газовую электростанцию на условиях самовывоза. Против такого решения выступила партия «Альтернатива для Германии».
Германия планирует передать Украине электростанцию, которая не работает после того, как прекратились российские поставки газа, однако такое решение вызвало политические разногласия. Об этом пишет Bild, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, с тех пор, как по трубопроводу "Северный поток" в Любмине под Грайсвальдом прекратились российские поставки газа, работа местной газовой электростанции была приостановлена. Станция стала экономически нерентабельной, а попытки ее продать оказались безуспешными.
Поэтому в рамках гуманитарной помощи электростанция будет предоставлена украинскому оператору электростанций на условиях самовывоза
По сравнению со сносом и утилизацией это не повлечет экономических убытков.
Однако "Альтернатива для Германии" выступила против передачи объекта. Партия потребовала в Бундестаге оставить станцию в Мекленбурге-Передней Померании - на случай, если отношения с россией когда-нибудь нормализуются после окончания войны в Украине.
Напомним
Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Европейская комиссия предоставила официальное разрешение на реализацию масштабной программы субсидирования энергетического сектора. План предусматривает строительство новых газовых мощностей и предоставление финансовой помощи промышленности для снижения затрат на электроэнергию.