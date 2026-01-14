ЄС схвалив план Німеччини щодо будівництва нових газових електростанцій - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Європейська комісія надала офіційний дозвіл на реалізацію масштабної програми субсидування енергетичного сектору. План передбачає будівництво нових газових потужностей та надання фінансової допомоги промисловості для зниження витрат на електроенергію. Про це пише УНН.

Деталі

Німецький уряд планує вже цього року провести тендер на будівництво нових газових електростанцій загальною потужністю 8 ГВт. Запуск об’єктів заплановано до 2031 року. Окремо передбачено створення ще 4 ГВт потужностей для низьковуглецевих джерел та станцій, здатних швидко перейти на використання водню.

Для Німеччини, яка відмовилася від атомної енергетики та планує припинити використання вугілля, ці об’єкти стануть критично важливим резервом у періоди низької генерації з відновлюваних джерел.

Фінансова підтримка промисловості

Окрім схвалення будівництва, Берлін отримав дозвіл на запуск пакета допомоги промисловості на суму 12 мільярдів євро. Підтримка розподілятиметься через два інструменти:

7,5 мільярда євро спрямують на пряму допомогу малим та середнім підприємствам.

4,5 мільярда євро виділять на розширену програму відшкодування витрат на викиди вуглецю для енергоємних компаній, зокрема виробників сталі.

Оскільки план передбачає значні державні субсидії, згода Брюсселя була необхідною для дотримання антимонопольних правил ЄС та збереження рівних умов конкуренції всередині блоку.

