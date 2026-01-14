$43.180.08
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
17:38 • 8882 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
17:29 • 12771 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42 • 13073 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 14589 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 15375 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56 • 13701 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18 • 13880 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
14 січня, 13:16 • 12273 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 21555 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
ЄС схвалив план Німеччини щодо будівництва нових газових електростанцій - Мерц

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Європейська комісія схвалила план Німеччини щодо будівництва нових газових електростанцій до 2031 року. Також Німеччина отримала дозвіл на пакет допомоги промисловості на 12 мільярдів євро.

ЄС схвалив план Німеччини щодо будівництва нових газових електростанцій - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Європейська комісія надала офіційний дозвіл на реалізацію масштабної програми субсидування енергетичного сектору. План передбачає будівництво нових газових потужностей та надання фінансової допомоги промисловості для зниження витрат на електроенергію. Про це пише УНН.

Деталі

Німецький уряд планує вже цього року провести тендер на будівництво нових газових електростанцій загальною потужністю 8 ГВт. Запуск об’єктів заплановано до 2031 року. Окремо передбачено створення ще 4 ГВт потужностей для низьковуглецевих джерел та станцій, здатних швидко перейти на використання водню.

Мерц допускає підписання угоди про вільну торгівлю між ЄС та Індією до кінця січня12.01.26, 12:59 • 3737 переглядiв

Для Німеччини, яка відмовилася від атомної енергетики та планує припинити використання вугілля, ці об’єкти стануть критично важливим резервом у періоди низької генерації з відновлюваних джерел.

Фінансова підтримка промисловості

Окрім схвалення будівництва, Берлін отримав дозвіл на запуск пакета допомоги промисловості на суму 12 мільярдів євро. Підтримка розподілятиметься через два інструменти:

  • 7,5 мільярда євро спрямують на пряму допомогу малим та середнім підприємствам.
    • 4,5 мільярда євро виділять на розширену програму відшкодування витрат на викиди вуглецю для енергоємних компаній, зокрема виробників сталі.

      Оскільки план передбачає значні державні субсидії, згода Брюсселя була необхідною для дотримання антимонопольних правил ЄС та збереження рівних умов конкуренції всередині блоку.

      Ціни на природний газ у Європі досягли двомісячного максимуму: експерти назвали причини14.01.26, 03:18 • 4526 переглядiв

      Степан Гафтко

