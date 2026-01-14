$43.180.08
ЕС одобрил план Германии по строительству новых газовых электростанций - Мерц

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Европейская комиссия одобрила план Германии по строительству новых газовых электростанций до 2031 года. Также Германия получила разрешение на пакет помощи промышленности на 12 миллиардов евро.

ЕС одобрил план Германии по строительству новых газовых электростанций - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Европейская комиссия дала официальное разрешение на реализацию масштабной программы субсидирования энергетического сектора. План предусматривает строительство новых газовых мощностей и оказание финансовой помощи промышленности для снижения затрат на электроэнергию. Об этом пишет УНН.

Детали

Немецкое правительство планирует уже в этом году провести тендер на строительство новых газовых электростанций общей мощностью 8 ГВт. Запуск объектов запланирован до 2031 года. Отдельно предусмотрено создание еще 4 ГВт мощностей для низкоуглеродных источников и станций, способных быстро перейти на использование водорода.

Мерц допускает подписание соглашения о свободной торговле между ЕС и Индией до конца января12.01.26, 12:59 • 3737 просмотров

Для Германии, которая отказалась от атомной энергетики и планирует прекратить использование угля, эти объекты станут критически важным резервом в периоды низкой генерации из возобновляемых источников.

Финансовая поддержка промышленности

Помимо одобрения строительства, Берлин получил разрешение на запуск пакета помощи промышленности на сумму 12 миллиардов евро. Поддержка будет распределяться через два инструмента:

  • 7,5 миллиарда евро направят на прямую помощь малым и средним предприятиям.
    • 4,5 миллиарда евро выделят на расширенную программу возмещения затрат на выбросы углерода для энергоемких компаний, в частности производителей стали.

      Поскольку план предусматривает значительные государственные субсидии, согласие Брюсселя было необходимым для соблюдения антимонопольных правил ЕС и сохранения равных условий конкуренции внутри блока.

      Цены на природный газ в Европе достигли двухмесячного максимума: эксперты назвали причины14.01.26, 03:18 • 4526 просмотров

      Степан Гафтко

      ЭкономикаНовости Мира
      Государственный бюджет
      Энергетика
      Электроэнергия
      Европейская комиссия
      Фридрих Мерц
      Европейский Союз
      Германия