19:36 • 11872 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
13 января, 17:19 • 14352 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 18312 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 21350 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 32085 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 23783 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 27357 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 34134 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 50032 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 37719 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Цены на природный газ в Европе достигли двухмесячного максимума: эксперты назвали причины

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Фьючерсные цены на природный газ на хабе TTF выросли выше 32 евро за МВт/ч, достигнув самого высокого уровня с ноября 2025 года. Это обусловлено холодной погодой, ростом потребления и перебоями на АЭС.

Цены на природный газ в Европе достигли двухмесячного максимума: эксперты назвали причины

Фьючерсные цены на природный газ на нидерландском хабе TTF в начале вторника, 13 января, выросли выше 32 евро за МВт/ч и достигли самого высокого уровня за два месяца, с начала ноября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE, передает УНН со ссылкой на ExPro.

Детали

Отмечается, что газ в Европе дорожает под влиянием нескольких факторов:

  • холодная погода сохраняется в большей части Европы. Лишь на Северо-Западе Европы наблюдается незначительное потепление, в то время как Центральная и Восточная Европа сталкиваются со значительным похолоданием. Холодная погода способствует росту объемов потребления газа;
    • рост потребления газа провоцирует большие отборы из подземных хранилищ газа, где запасы на 12 млрд куб м меньше, чем в прошлом году. Хранилища заполнены на 54% против 66% в прошлом году;
      • рост цен на выбросы CO2 – до 90 евро за МВт/ч, максимум за два с половиной года. Ожидается, что такой рост может повлиять на переход от угля к природному газу для генерации электроэнергии;
        • перебои на французских атомных электростанциях (Flamanville) также увеличивают спрос на природный газ для генерации электроэнергии. В то же время, поставки газа хоть и остаются достаточными, однако не могут покрыть весь спрос. Ожидаемое похолодание в Азии может увеличить конкуренцию за СПГ на мировом рынке.

          Среди геополитических факторов сохраняется напряжение вокруг протестов в Иране. Хотя экспорт газа из Ирана ограничен (в Ирак и Турцию), перебои могут оказать влияние на мировой рынок. Уже появляются сигналы о возможных ограничениях поставок газа из Ирана в Ирак

          - пишет издание.

          В то же время эксперты прогнозируют, что в настоящее время рост цен на природный газ в Европе имеет ограниченное влияние на цены газа на украинском рынке.

          Невысокая активность торговли природным газом и слабый спрос на внутреннем рынке сдерживают цены в Украине от роста

          - говорится в статье.

          В то же время аналитики указывают, что спред между ценами на природный газ в Украине и Европе сужается, что может означать меньшие объемы коммерческого импорта газа в Украину в феврале.

          Напомним

          В декабре цены на газ в Европе упали до уровня, который был еще до полномасштабной войны в Украине, однако ожидаемого "чуда" не произошло. Несмотря на дешевое топливо, европейские заводы продолжают массово закрываться или переезжать в другие страны.

          Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13.11.25, 10:23 • 87074 просмотра

          Вадим Хлюдзинский

          Экономика
          Энергетика
          Отопление
          Электроэнергия