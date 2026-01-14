Цены на природный газ в Европе достигли двухмесячного максимума: эксперты назвали причины
Фьючерсные цены на природный газ на хабе TTF выросли выше 32 евро за МВт/ч, достигнув самого высокого уровня с ноября 2025 года. Это обусловлено холодной погодой, ростом потребления и перебоями на АЭС.
Фьючерсные цены на природный газ на нидерландском хабе TTF в начале вторника, 13 января, выросли выше 32 евро за МВт/ч и достигли самого высокого уровня за два месяца, с начала ноября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE, передает УНН со ссылкой на ExPro.
Отмечается, что газ в Европе дорожает под влиянием нескольких факторов:
- холодная погода сохраняется в большей части Европы. Лишь на Северо-Западе Европы наблюдается незначительное потепление, в то время как Центральная и Восточная Европа сталкиваются со значительным похолоданием. Холодная погода способствует росту объемов потребления газа;
- рост потребления газа провоцирует большие отборы из подземных хранилищ газа, где запасы на 12 млрд куб м меньше, чем в прошлом году. Хранилища заполнены на 54% против 66% в прошлом году;
- рост цен на выбросы CO2 – до 90 евро за МВт/ч, максимум за два с половиной года. Ожидается, что такой рост может повлиять на переход от угля к природному газу для генерации электроэнергии;
- перебои на французских атомных электростанциях (Flamanville) также увеличивают спрос на природный газ для генерации электроэнергии. В то же время, поставки газа хоть и остаются достаточными, однако не могут покрыть весь спрос. Ожидаемое похолодание в Азии может увеличить конкуренцию за СПГ на мировом рынке.
Среди геополитических факторов сохраняется напряжение вокруг протестов в Иране. Хотя экспорт газа из Ирана ограничен (в Ирак и Турцию), перебои могут оказать влияние на мировой рынок. Уже появляются сигналы о возможных ограничениях поставок газа из Ирана в Ирак
В то же время эксперты прогнозируют, что в настоящее время рост цен на природный газ в Европе имеет ограниченное влияние на цены газа на украинском рынке.
Невысокая активность торговли природным газом и слабый спрос на внутреннем рынке сдерживают цены в Украине от роста
В то же время аналитики указывают, что спред между ценами на природный газ в Украине и Европе сужается, что может означать меньшие объемы коммерческого импорта газа в Украину в феврале.
В декабре цены на газ в Европе упали до уровня, который был еще до полномасштабной войны в Украине, однако ожидаемого "чуда" не произошло. Несмотря на дешевое топливо, европейские заводы продолжают массово закрываться или переезжать в другие страны.
