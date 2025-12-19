$42.340.00
Ексклюзив
14:21 • 504 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 1588 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 7928 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 11607 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фото
12:10 • 9862 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 14964 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 10009 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моря
10:10 • 7800 перегляди
"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війни
Ексклюзив
09:00 • 22918 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 06:45 • 20181 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
Європейські заводи закриваються попри дешевий газ: експерти пояснили причини

Київ • УНН

 • 948 перегляди

Ціни на газ у Європі впали до довоєнного рівня, але європейські заводи продовжують закриватися або переїжджати. Експерти вважають, що полегшення прийшло занадто пізно, а бізнес втратив віру в стабільність на континенті.

Європейські заводи закриваються попри дешевий газ: експерти пояснили причини

Ціни на газ у Європі впали до рівня, який був ще до повномасштабної війни в Україні, проте очікуваного "дива" не сталося. Попри дешеве паливо, європейські заводи продовжують масово закриватися або переїжджати до інших країн. Експерти кажуть: полегшення прийшло занадто пізно, а бізнес уже не вірить у стабільність на континенті. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За останні два роки європейська промисловість настільки виснажилася від космічних рахунків, що просте зниження цін зараз нічого не змінює. Багато підприємств уже прийняли стратегічне рішення: працювати в Європі занадто дорого і ризиковано. Хімічні гіганти, як-от німецький BASF, закривають свої цехи вдома і вкладають гроші в будівництво заводів у Китаї. Тільки минулого року в Західній Європі збанкрутувало понад 190 тисяч компаній – це рекорд за останні десять років.

російський завод СПГ на Балтиці здійснив першу поставку до Китаю після санкцій США - Bloomberg08.12.25, 10:01 • 3636 переглядiв

Якщо ви прийняли рішення перенести виробництво в інше місце або перейти до юрисдикції з нижчими витратами, ви не будете автоматично повертатися туди лише через короткострокові зміни цін на енергоносії 

– пояснив ситуацію Рауль Рупарель, директор Центру зростання Boston Consulting Group.

Конкуренти дихають у спину

Головна проблема навіть не в самій ціні, а в тому, що в інших частинах світу все одно дешевше.

Наприклад, американські заводи платять за газ у три рази менше, ніж європейські. Крім того, у Європі діють суворі та дорогі екологічні податки, яких немає в Китаї чи США. Додавши до цього нові торгові обмеження від Дональда Трампа – виявляється, що виробляти товари в Європі стає просто невигідно.

Незрозуміле майбутнє "зеленої" енергії

Європа намагається врятуватися за допомогою вітряків та сонячних панелей, і вони справді дають багато енергії. Проте промисловість не може працювати лише тоді, коли світить сонце чи дме вітер. Для стабільної роботи заводів все одно потрібен газ, а оскільки свого газу в Європи майже немає, вона змушена купувати дорогий зріджений газ у танкерах. Це заганяє європейську економіку в замкнене коло, з якого поки що не видно виходу.

Світ переповнений нафтою: ринок готується до обвалу цін через надлишок сировини – Bloomberg19.12.25, 15:37 • 1556 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Bloomberg
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна