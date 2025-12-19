Європейські заводи закриваються попри дешевий газ: експерти пояснили причини

Ціни на газ у Європі впали до рівня, який був ще до повномасштабної війни в Україні, проте очікуваного "дива" не сталося. Попри дешеве паливо, європейські заводи продовжують масово закриватися або переїжджати до інших країн. Експерти кажуть: полегшення прийшло занадто пізно, а бізнес уже не вірить у стабільність на континенті. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За останні два роки європейська промисловість настільки виснажилася від космічних рахунків, що просте зниження цін зараз нічого не змінює. Багато підприємств уже прийняли стратегічне рішення: працювати в Європі занадто дорого і ризиковано. Хімічні гіганти, як-от німецький BASF, закривають свої цехи вдома і вкладають гроші в будівництво заводів у Китаї. Тільки минулого року в Західній Європі збанкрутувало понад 190 тисяч компаній – це рекорд за останні десять років.

російський завод СПГ на Балтиці здійснив першу поставку до Китаю після санкцій США - Bloomberg

Якщо ви прийняли рішення перенести виробництво в інше місце або перейти до юрисдикції з нижчими витратами, ви не будете автоматично повертатися туди лише через короткострокові зміни цін на енергоносії – пояснив ситуацію Рауль Рупарель, директор Центру зростання Boston Consulting Group.

Конкуренти дихають у спину

Головна проблема навіть не в самій ціні, а в тому, що в інших частинах світу все одно дешевше.

Наприклад, американські заводи платять за газ у три рази менше, ніж європейські. Крім того, у Європі діють суворі та дорогі екологічні податки, яких немає в Китаї чи США. Додавши до цього нові торгові обмеження від Дональда Трампа – виявляється, що виробляти товари в Європі стає просто невигідно.

Незрозуміле майбутнє "зеленої" енергії

Європа намагається врятуватися за допомогою вітряків та сонячних панелей, і вони справді дають багато енергії. Проте промисловість не може працювати лише тоді, коли світить сонце чи дме вітер. Для стабільної роботи заводів все одно потрібен газ, а оскільки свого газу в Європи майже немає, вона змушена купувати дорогий зріджений газ у танкерах. Це заганяє європейську економіку в замкнене коло, з якого поки що не видно виходу.

Світ переповнений нафтою: ринок готується до обвалу цін через надлишок сировини – Bloomberg