Европейские заводы закрываются, несмотря на дешевый газ: эксперты объяснили причины

Цены на газ в Европе упали до уровня, который был еще до полномасштабной войны в Украине, однако ожидаемого "чуда" не произошло. Несмотря на дешевое топливо, европейские заводы продолжают массово закрываться или переезжать в другие страны. Эксперты говорят: облегчение пришло слишком поздно, а бизнес уже не верит в стабильность на континенте. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

За последние два года европейская промышленность настолько истощилась от космических счетов, что простое снижение цен сейчас ничего не меняет. Многие предприятия уже приняли стратегическое решение: работать в Европе слишком дорого и рискованно. Химические гиганты, такие как немецкий BASF, закрывают свои цеха дома и вкладывают деньги в строительство заводов в Китае. Только в прошлом году в Западной Европе обанкротилось более 190 тысяч компаний – это рекорд за последние десять лет.

Если вы приняли решение перенести производство в другое место или перейти в юрисдикцию с более низкими затратами, вы не будете автоматически возвращаться туда только из-за краткосрочных изменений цен на энергоносители – объяснил ситуацию Рауль Рупарель, директор Центра роста Boston Consulting Group.

Конкуренты дышат в спину

Главная проблема даже не в самой цене, а в том, что в других частях света все равно дешевле.

Например, американские заводы платят за газ в три раза меньше, чем европейские. Кроме того, в Европе действуют строгие и дорогие экологические налоги, которых нет в Китае или США. Добавив к этому новые торговые ограничения от Дональда Трампа – оказывается, что производить товары в Европе становится просто невыгодно.

Непонятное будущее "зеленой" энергии

Европа пытается спастись с помощью ветряков и солнечных панелей, и они действительно дают много энергии. Однако промышленность не может работать только тогда, когда светит солнце или дует ветер. Для стабильной работы заводов все равно нужен газ, а поскольку своего газа в Европе почти нет, она вынуждена покупать дорогой сжиженный газ в танкерах. Это загоняет европейскую экономику в замкнутый круг, из которого пока не видно выхода.

