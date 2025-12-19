Европейские заводы закрываются, несмотря на дешевый газ: эксперты объяснили причины

$42.340.00
Эксклюзив
14:21 • 2592 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 3952 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39 • 9186 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 12230 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 10372 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 15599 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08 • 10205 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
10:10 • 7884 просмотра
"Прямая линия" путина 2025 года: диктатор выдал новые лживые заявления и отказался от прекращения войныVideo
Эксклюзив
09:00 • 23290 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 06:45 • 20203 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
Пограничники РФ пересекли линию контроля на границе Эстонии и России
19 декабря, 05:23 • 12766 просмотра
В воинских частях начали тестировать систему "Имущество": что предусматривается
09:27 • 6878 просмотра
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать
10:04 • 16740 просмотра
За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантов
10:41 • 13927 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4
11:05 • 16094 просмотра
публикации
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
14:21 • 2610 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
11:39 • 15605 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 16227 просмотра
Эксклюзив
09:00 • 23294 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
09:00 • 23294 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 49807 просмотра
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Кароль Навроцкий
Виталий Ким
Актуальные места
Украина
Одесса
Польша
Беларусь
Соединённые Штаты
УНН Lite
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании Трамп
17 декабря, 19:12 • 38491 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена Спилберга
17 декабря, 16:22 • 37002 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн
17 декабря, 12:18 • 43375 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музей
17 декабря, 06:16 • 48372 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 48372 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Орлан-10
The Economist

Европейские заводы закрываются, несмотря на дешевый газ: эксперты объяснили причины

Киев • УНН

 • 1186 просмотра

Цены на газ в Европе упали до довоенного уровня, но европейские заводы продолжают закрываться или переезжать. Эксперты считают, что облегчение пришло слишком поздно, а бизнес потерял веру в стабильность на континенте.

Европейские заводы закрываются, несмотря на дешевый газ: эксперты объяснили причины

Цены на газ в Европе упали до уровня, который был еще до полномасштабной войны в Украине, однако ожидаемого "чуда" не произошло. Несмотря на дешевое топливо, европейские заводы продолжают массово закрываться или переезжать в другие страны. Эксперты говорят: облегчение пришло слишком поздно, а бизнес уже не верит в стабильность на континенте. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

За последние два года европейская промышленность настолько истощилась от космических счетов, что простое снижение цен сейчас ничего не меняет. Многие предприятия уже приняли стратегическое решение: работать в Европе слишком дорого и рискованно. Химические гиганты, такие как немецкий BASF, закрывают свои цеха дома и вкладывают деньги в строительство заводов в Китае. Только в прошлом году в Западной Европе обанкротилось более 190 тысяч компаний – это рекорд за последние десять лет.

российский завод СПГ на Балтике осуществил первую поставку в Китай после санкций США - Bloomberg08.12.25, 10:01 • 3638 просмотров

Если вы приняли решение перенести производство в другое место или перейти в юрисдикцию с более низкими затратами, вы не будете автоматически возвращаться туда только из-за краткосрочных изменений цен на энергоносители 

– объяснил ситуацию Рауль Рупарель, директор Центра роста Boston Consulting Group.

Конкуренты дышат в спину

Главная проблема даже не в самой цене, а в том, что в других частях света все равно дешевле.

Например, американские заводы платят за газ в три раза меньше, чем европейские. Кроме того, в Европе действуют строгие и дорогие экологические налоги, которых нет в Китае или США. Добавив к этому новые торговые ограничения от Дональда Трампа – оказывается, что производить товары в Европе становится просто невыгодно.

Непонятное будущее "зеленой" энергии

Европа пытается спастись с помощью ветряков и солнечных панелей, и они действительно дают много энергии. Однако промышленность не может работать только тогда, когда светит солнце или дует ветер. Для стабильной работы заводов все равно нужен газ, а поскольку своего газа в Европе почти нет, она вынуждена покупать дорогой сжиженный газ в танкерах. Это загоняет европейскую экономику в замкнутый круг, из которого пока не видно выхода.

Мир переполнен нефтью: рынок готовится к обвалу цен из-за избытка сырья – Bloomberg19.12.25, 15:37 • 1728 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты
Украина