Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 7000 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 5414 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 11252 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08 • 7020 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
10:10 • 6356 просмотра
"Прямая линия" путина 2025 года: диктатор выдал новые лживые заявления и отказался от прекращения войныVideo
Эксклюзив
09:00 • 20926 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 06:45 • 20029 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
19 декабря, 06:31 • 19704 просмотра
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
19 декабря, 02:37 • 23002 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
Мир переполнен нефтью: рынок готовится к обвалу цен из-за избытка сырья – Bloomberg

Киев • УНН

 • 164 просмотра

На мировом нефтяном рынке наблюдается перенасыщение "черным золотом", что толкает цены на нефть вниз. В мировом океане зафиксировано рекордные 1,3 миллиарда баррелей сырой нефти, находящихся в транзите или ожидающих покупателей.

Мир переполнен нефтью: рынок готовится к обвалу цен из-за избытка сырья – Bloomberg
Фото: Bloomberg

Мировой энергетический рынок оказался на пороге масштабного перенасыщения, что неизбежно толкает цены на «черное золото» вниз. В настоящее время в мировом океане зафиксировано рекордные 1,3 миллиарда баррелей сырой нефти, которые находятся в транзите или ждут покупателей. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Пока старые и новые игроки наращивают добычу, аналитики прогнозируют, что уже к середине 2026 года стоимость барреля марки Brent может упасть до 50 долларов.

Глобальный флот и новые лидеры добычи

Основными движущими силами рыночного профицита стали как неожиданные новички, так и опытные экспортеры. Гайана, которая еще несколько лет назад не добывала нефти, теперь ежедневно принимает танкеры у своих берегов. 

Трамп показал "свои истинные мотивы": Мадуро обвиняет США в попытке захвата нефтяных активов Венесуэлы18.12.25, 04:33 • 12872 просмотра

В то же время ОАЭ отгрузили рекордные за последние годы объемы сырья. К общему потоку добавляются баррели из России, которая под давлением санкций вынуждена искать покупателей в Индии и Китае, предлагая самые большие скидки с 2023 года. По оценкам Международного энергетического агентства, в 2026 году добыча может превысить потребление на рекордные 3,8 миллиона баррелей в сутки.

Политические дивиденды и экономические риски

Для потребителей и политиков, в частности для президента США Дональда Трампа, падение цен является позитивным сигналом, помогающим бороться с инфляцией. В Штатах цена на бензин уже упала ниже 3 долларов за галлон впервые за три года.

Однако для стран-экспортеров, таких как Саудовская Аравия и Россия, дешевая нефть становится прямой угрозой национальным бюджетам. Саудовской Аравии для безубыточности нужна цена около 90 долларов, а некоторым членам ОПЕК+ – более 100 долларов.

Великобритания расширила санкции против энергетического сектора РФ, заблокировав три нефтяные компании18.12.25, 16:16 • 2666 просмотров

Это рынок, где все согласны с тем, что происходит. Цены должны быть ниже, но они не могут быть ниже, потому что в Украине до сих пор идет война 

– сказал в интервью Бен Лакок, глобальный руководитель нефтяной компании. 

Война и санкции как сдерживающий фактор

Несмотря на очевидное перенасыщение, рынок остается крайне чувствительным к геополитической нестабильности. Война в Украине и напряженность вокруг Венесуэлы удерживают цены от мгновенного пике. Эксперты отмечают: если санкции против РФ будут ослаблены в результате мирных соглашений, рынок захлебнется еще большим количеством российских баррелей. Однако сейчас ключевым фактором остается темп роста предложения в Америке, Бразилии и Канаде, который значительно опережает неравномерное потребление в мире.

Цены на российскую нефть упали до минимума с начала войны с Украиной - Bloomberg16.12.25, 14:45 • 3971 просмотр

Степан Гафтко

