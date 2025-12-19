Мир переполнен нефтью: рынок готовится к обвалу цен из-за избытка сырья – Bloomberg
Киев • УНН
На мировом нефтяном рынке наблюдается перенасыщение "черным золотом", что толкает цены на нефть вниз. В мировом океане зафиксировано рекордные 1,3 миллиарда баррелей сырой нефти, находящихся в транзите или ожидающих покупателей.
Мировой энергетический рынок оказался на пороге масштабного перенасыщения, что неизбежно толкает цены на «черное золото» вниз. В настоящее время в мировом океане зафиксировано рекордные 1,3 миллиарда баррелей сырой нефти, которые находятся в транзите или ждут покупателей. Об этом говорится в материале Bloomberg.
Детали
Пока старые и новые игроки наращивают добычу, аналитики прогнозируют, что уже к середине 2026 года стоимость барреля марки Brent может упасть до 50 долларов.
Глобальный флот и новые лидеры добычи
Основными движущими силами рыночного профицита стали как неожиданные новички, так и опытные экспортеры. Гайана, которая еще несколько лет назад не добывала нефти, теперь ежедневно принимает танкеры у своих берегов.
В то же время ОАЭ отгрузили рекордные за последние годы объемы сырья. К общему потоку добавляются баррели из России, которая под давлением санкций вынуждена искать покупателей в Индии и Китае, предлагая самые большие скидки с 2023 года. По оценкам Международного энергетического агентства, в 2026 году добыча может превысить потребление на рекордные 3,8 миллиона баррелей в сутки.
Политические дивиденды и экономические риски
Для потребителей и политиков, в частности для президента США Дональда Трампа, падение цен является позитивным сигналом, помогающим бороться с инфляцией. В Штатах цена на бензин уже упала ниже 3 долларов за галлон впервые за три года.
Однако для стран-экспортеров, таких как Саудовская Аравия и Россия, дешевая нефть становится прямой угрозой национальным бюджетам. Саудовской Аравии для безубыточности нужна цена около 90 долларов, а некоторым членам ОПЕК+ – более 100 долларов.
Это рынок, где все согласны с тем, что происходит. Цены должны быть ниже, но они не могут быть ниже, потому что в Украине до сих пор идет война
Война и санкции как сдерживающий фактор
Несмотря на очевидное перенасыщение, рынок остается крайне чувствительным к геополитической нестабильности. Война в Украине и напряженность вокруг Венесуэлы удерживают цены от мгновенного пике. Эксперты отмечают: если санкции против РФ будут ослаблены в результате мирных соглашений, рынок захлебнется еще большим количеством российских баррелей. Однако сейчас ключевым фактором остается темп роста предложения в Америке, Бразилии и Канаде, который значительно опережает неравномерное потребление в мире.
