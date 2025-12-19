Світ переповнений нафтою: ринок готується до обвалу цін через надлишок сировини – Bloomberg

Фото: Bloomberg

Світовий енергетичний ринок опинився на порозі масштабного перенасичення, що неминуче штовхає ціни на "чорне золото" донизу. Наразі у світовому океані зафіксовано рекордні 1,3 мільярда барелів сирої нафти, які перебувають у транзиті або чекають на покупців. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Поки старі та нові гравці нарощують видобуток, аналітики прогнозують, що вже до середини 2026 року вартість бареля марки Brent може впасти до 50 доларів.

Глобальна флотилія та нові лідери видобутку

Основними рушійними силами ринкового профіциту стали як неочікувані новачки, так і досвідчені експортери. Гайана, яка ще кілька років тому не видобувала нафти, тепер щодня приймає танкери біля своїх берегів.

Трамп показав "свої справжні мотиви": Мадуро звинувачує США у спробі захоплення нафтових активів Венесуели

Водночас ОАЕ відвантажили рекордні за останні роки обсяги сировини. До загального потоку додаються барелі з росії, яка під тиском санкцій змушена шукати покупців в Індії та Китаї, пропонуючи найбільші знижки з 2023 року. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, у 2026 році видобуток може перевищити споживання на рекордні 3,8 мільйона барелів на добу.

Політичні дивіденди та економічні ризики

Для споживачів та політиків, зокрема для президента США Дональда Трампа, падіння цін є позитивним сигналом, що допомагає боротися з інфляцією. У Штатах ціна на бензин уже впала нижче 3 доларів за галон вперше за три роки.

Проте для країн-експортерів, таких як Саудівська Аравія та росія, дешева нафта стає прямою загрозою національним бюджетам. Саудівській Аравії для беззбитковості потрібна ціна близько 90 доларів, а деяким членам ОПЕК+ – понад 100 доларів.

Британія розширила санкції проти енергетичного сектору рф, заблокувавши три нафтові компанії

Це ринок, де всі погоджуються з тим, що відбувається. Ціни мають бути нижчими, але вони не можуть бути нижчими, бо в Україні досі триває війна – сказав в інтерв'ю Бен Лакок, глобальний керівник нафтової компанії.

Війна та санкції як стримуючий фактор

Попри очевидне перенасичення, ринок залишається вкрай чутливим до геополітичної нестабільності. Війна в Україні та напруженість навколо Венесуели утримують ціни від миттєвого піке. Експерти наголошують: якщо санкції проти рф будуть послаблені внаслідок мирних угод, ринок захлинеться ще більшою кількістю російських барелів. Проте наразі ключовим фактором залишається темп зростання пропозиції в Америці, Бразилії та Канаді, який значно випереджає нерівномірне споживання у світі.

Ціни на російську нафту знизилися до мінімуму від початку війни з Україною - Bloomberg