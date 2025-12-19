Світ переповнений нафтою: ринок готується до обвалу цін через надлишок сировини – Bloomberg

$42.340.00
Ексклюзив
14:21 • 2306 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 3618 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 9022 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 12148 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 10315 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 15503 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 10181 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
10:10 • 7866 перегляди
"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війниVideo
Ексклюзив
09:00 • 23234 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 06:45 • 20200 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Прикордонники рф перетнули лінію контролю на кордоні Естонії та росії19 грудня, 05:23 • 12766 перегляди
У військових частинах розпочали тестувати систему "Майно": що передбачається09:27 • 6878 перегляди
На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати10:04 • 16740 перегляди
За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантівVideo10:41 • 13926 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 16094 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
14:21 • 2306 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
11:39 • 15503 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 16111 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
09:00 • 23234 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 49756 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 56469 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 38471 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 36985 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 43359 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 48357 перегляди
Світ переповнений нафтою: ринок готується до обвалу цін через надлишок сировини – Bloomberg

Київ • УНН

 • 1704 перегляди

На світовому нафтовому ринку спостерігається перенасичення "чорним золотом", що штовхає ціни на нафту донизу. У світовому океані зафіксовано рекордні 1,3 мільярда барелів сирої нафти, що перебувають у транзиті або чекають на покупців.

Світ переповнений нафтою: ринок готується до обвалу цін через надлишок сировини – Bloomberg
Фото: Bloomberg

Світовий енергетичний ринок опинився на порозі масштабного перенасичення, що неминуче штовхає ціни на "чорне золото" донизу. Наразі у світовому океані зафіксовано рекордні 1,3 мільярда барелів сирої нафти, які перебувають у транзиті або чекають на покупців. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Поки старі та нові гравці нарощують видобуток, аналітики прогнозують, що вже до середини 2026 року вартість бареля марки Brent може впасти до 50 доларів.

Глобальна флотилія та нові лідери видобутку

Основними рушійними силами ринкового профіциту стали як неочікувані новачки, так і досвідчені експортери. Гайана, яка ще кілька років тому не видобувала нафти, тепер щодня приймає танкери біля своїх берегів. 

Трамп показав "свої справжні мотиви": Мадуро звинувачує США у спробі захоплення нафтових активів Венесуели18.12.25, 04:33 • 12877 переглядiв

Водночас ОАЕ відвантажили рекордні за останні роки обсяги сировини. До загального потоку додаються барелі з росії, яка під тиском санкцій змушена шукати покупців в Індії та Китаї, пропонуючи найбільші знижки з 2023 року. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, у 2026 році видобуток може перевищити споживання на рекордні 3,8 мільйона барелів на добу.

Політичні дивіденди та економічні ризики

Для споживачів та політиків, зокрема для президента США Дональда Трампа, падіння цін є позитивним сигналом, що допомагає боротися з інфляцією. У Штатах ціна на бензин уже впала нижче 3 доларів за галон вперше за три роки.

Проте для країн-експортерів, таких як Саудівська Аравія та росія, дешева нафта стає прямою загрозою національним бюджетам. Саудівській Аравії для беззбитковості потрібна ціна близько 90 доларів, а деяким членам ОПЕК+ – понад 100 доларів.

Британія розширила санкції проти енергетичного сектору рф, заблокувавши три нафтові компанії18.12.25, 16:16 • 2678 переглядiв

Це ринок, де всі погоджуються з тим, що відбувається. Ціни мають бути нижчими, але вони не можуть бути нижчими, бо в Україні досі триває війна 

– сказав в інтерв'ю Бен Лакок, глобальний керівник нафтової компанії. 

Війна та санкції як стримуючий фактор

Попри очевидне перенасичення, ринок залишається вкрай чутливим до геополітичної нестабільності. Війна в Україні та напруженість навколо Венесуели утримують ціни від миттєвого піке. Експерти наголошують: якщо санкції проти рф будуть послаблені внаслідок мирних угод, ринок захлинеться ще більшою кількістю російських барелів. Проте наразі ключовим фактором залишається темп зростання пропозиції в Америці, Бразилії та Канаді, який значно випереджає нерівномірне споживання у світі.

Ціни на російську нафту знизилися до мінімуму від початку війни з Україною - Bloomberg16.12.25, 14:45 • 3981 перегляд

Степан Гафтко

Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
ОПЕК
Bloomberg
Венесуела
Бразилія
Індія
Канада
Саудівська Аравія
Об'єднані Арабські Емірати
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна