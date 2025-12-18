$42.340.15
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 13155 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
12:00 • 4132 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
11:31 • 11408 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 13444 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 13661 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
18 грудня, 08:07 • 21273 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
18 грудня, 07:18 • 30224 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 40742 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 56562 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
Британія розширила санкції проти енергетичного сектору рф, заблокувавши три нафтові компанії

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Велика Британія запровадила санкції проти трьох російських нафтових компаній: ПАТ "татнафта", ПАТ "руснафта" та ПАТ "ННК". Це розширення санкційного тиску спрямоване на скорочення доходів рф від експорту енергоносіїв, охоплюючи майже 60% російського нафтового експорту на ключові ринки.

Британія розширила санкції проти енергетичного сектору рф, заблокувавши три нафтові компанії
Фото: Bloomberg

Велика Британія розширила санкційний тиск на енергетичний сектор рф, запровадивши обмеження проти трьох нафтових компаній: ПАТ "татнафта", ПАТ "руснафта" та ПАТ "ННК". Згідно із заявою Управління з впровадження фінансових санкцій (OFSI), ці підприємства потрапили під удар за отримання вигоди від російського уряду та підтримку воєнної машини кремля. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Нові обмеження спрямовані на подальше скорочення доходів москви від експорту енергоносіїв. "татнафта" частково контролюється урядом Татарстану, а керівником "ННК" є едуард худайнатов, колишній очільник "Роснєфті". 

ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно18.12.25, 13:15 • 13442 перегляди

Хоча на ці три компанії припадає менше 5% російського експорту сирої нафти, їхнє внесення до чорних списків разом із раніше санкціонованими гігантами – "роснєфтю", "лукойлом" та "газпром нафтою" – означає, що під британськими обмеженнями тепер перебуває майже 60% всього експорту російської нафти на основні ринки.

Економічні наслідки для кремля

Окрім видобувних компаній, Британія запровадила санкції проти нафтотрейдера муртази лахані, синхронізувавши свої дії з останнім пакетом Євросоюзу. Західні обмеження вже призвели до суттєвого збільшення дисконту на російську нафту марки Urals відносно Brent та створили серйозні логістичні перешкоди. За прогнозами, цьогорічні надходження до російського бюджету від податків на нафту і газ впадуть до мінімального рівня з часів пандемії 2020 року.

Запровадження цих заходів відбулося на тлі відсутності прогресу в досягненні мирної угоди між москвою та Києвом, що змушує союзників посилювати економічну ізоляцію країни-агресора.

США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg17.12.25, 12:33 • 29851 перегляд

Степан Гафтко

