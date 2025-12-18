Британія розширила санкції проти енергетичного сектору рф, заблокувавши три нафтові компанії

Фото: Bloomberg

Велика Британія розширила санкційний тиск на енергетичний сектор рф, запровадивши обмеження проти трьох нафтових компаній: ПАТ "татнафта", ПАТ "руснафта" та ПАТ "ННК". Згідно із заявою Управління з впровадження фінансових санкцій (OFSI), ці підприємства потрапили під удар за отримання вигоди від російського уряду та підтримку воєнної машини кремля. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Нові обмеження спрямовані на подальше скорочення доходів москви від експорту енергоносіїв. "татнафта" частково контролюється урядом Татарстану, а керівником "ННК" є едуард худайнатов, колишній очільник "Роснєфті".

Хоча на ці три компанії припадає менше 5% російського експорту сирої нафти, їхнє внесення до чорних списків разом із раніше санкціонованими гігантами – "роснєфтю", "лукойлом" та "газпром нафтою" – означає, що під британськими обмеженнями тепер перебуває майже 60% всього експорту російської нафти на основні ринки.

Економічні наслідки для кремля

Окрім видобувних компаній, Британія запровадила санкції проти нафтотрейдера муртази лахані, синхронізувавши свої дії з останнім пакетом Євросоюзу. Західні обмеження вже призвели до суттєвого збільшення дисконту на російську нафту марки Urals відносно Brent та створили серйозні логістичні перешкоди. За прогнозами, цьогорічні надходження до російського бюджету від податків на нафту і газ впадуть до мінімального рівня з часів пандемії 2020 року.

Запровадження цих заходів відбулося на тлі відсутності прогресу в досягненні мирної угоди між москвою та Києвом, що змушує союзників посилювати економічну ізоляцію країни-агресора.

