Великобритания расширила санкции против энергетического сектора РФ, заблокировав три нефтяные компании

Фото: Bloomberg

Великобритания расширила санкционное давление на энергетический сектор РФ, введя ограничения против трех нефтяных компаний: ПАО "Татнефть", ПАО "Русснефть" и ПАО "ННК". Согласно заявлению Управления по внедрению финансовых санкций (OFSI), эти предприятия попали под удар за получение выгоды от российского правительства и поддержку военной машины Кремля. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Новые ограничения направлены на дальнейшее сокращение доходов Москвы от экспорта энергоносителей. "Татнефть" частично контролируется правительством Татарстана, а руководителем "ННК" является Эдуард Худайнатов, бывший глава "Роснефти".

ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно

Хотя на эти три компании приходится менее 5% российского экспорта сырой нефти, их внесение в черные списки вместе с ранее санкционированными гигантами – "Роснефтью", "Лукойлом" и "Газпром нефтью" – означает, что под британскими ограничениями теперь находится почти 60% всего экспорта российской нефти на основные рынки.

Экономические последствия для Кремля

Помимо добывающих компаний, Великобритания ввела санкции против нефтетрейдера Муртазы Лахани, синхронизировав свои действия с последним пакетом Евросоюза. Западные ограничения уже привели к существенному увеличению дисконта на российскую нефть марки Urals относительно Brent и создали серьезные логистические препятствия. По прогнозам, в этом году поступления в российский бюджет от налогов на нефть и газ упадут до минимального уровня со времен пандемии 2020 года.

Введение этих мер произошло на фоне отсутствия прогресса в достижении мирного соглашения между Москвой и Киевом, что вынуждает союзников усиливать экономическую изоляцию страны-агрессора.

США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg