Эксклюзив
13:04 • 9894 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29 • 14682 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
12:00 • 5366 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
11:31 • 12168 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 14081 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 13984 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
18 декабря, 08:07 • 21625 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
18 декабря, 07:18 • 30378 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 40900 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 56725 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
Эксклюзивы
Теги
Эксклюзив
Великобритания расширила санкции против энергетического сектора РФ, заблокировав три нефтяные компании

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Великобритания ввела санкции против трех российских нефтяных компаний: ПАО "Татнефть", ПАО "Русснефть" и ПАО "ННК". Это расширение санкционного давления направлено на сокращение доходов РФ от экспорта энергоносителей, охватывая почти 60% российского нефтяного экспорта на ключевые рынки.

Фото: Bloomberg

Великобритания расширила санкционное давление на энергетический сектор РФ, введя ограничения против трех нефтяных компаний: ПАО "Татнефть", ПАО "Русснефть" и ПАО "ННК". Согласно заявлению Управления по внедрению финансовых санкций (OFSI), эти предприятия попали под удар за получение выгоды от российского правительства и поддержку военной машины Кремля. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Новые ограничения направлены на дальнейшее сокращение доходов Москвы от экспорта энергоносителей. "Татнефть" частично контролируется правительством Татарстана, а руководителем "ННК" является Эдуард Худайнатов, бывший глава "Роснефти". 

ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно18.12.25, 13:15 • 14075 просмотров

Хотя на эти три компании приходится менее 5% российского экспорта сырой нефти, их внесение в черные списки вместе с ранее санкционированными гигантами – "Роснефтью", "Лукойлом" и "Газпром нефтью" – означает, что под британскими ограничениями теперь находится почти 60% всего экспорта российской нефти на основные рынки.

Экономические последствия для Кремля

Помимо добывающих компаний, Великобритания ввела санкции против нефтетрейдера Муртазы Лахани, синхронизировав свои действия с последним пакетом Евросоюза. Западные ограничения уже привели к существенному увеличению дисконта на российскую нефть марки Urals относительно Brent и создали серьезные логистические препятствия. По прогнозам, в этом году поступления в российский бюджет от налогов на нефть и газ упадут до минимального уровня со времен пандемии 2020 года.

Введение этих мер произошло на фоне отсутствия прогресса в достижении мирного соглашения между Москвой и Киевом, что вынуждает союзников усиливать экономическую изоляцию страны-агрессора.

США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg17.12.25, 12:33 • 29881 просмотр

Степан Гафтко

Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
Нефть марки Brent
Bloomberg L.P.
Европейский Союз
Соединённые Штаты
