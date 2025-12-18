Трамп показав "свої справжні мотиви": Мадуро звинувачує США у спробі захоплення нафтових активів Венесуели

$42.180.06
49.670.01
ukenru
17 грудня, 20:01 • 10092 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 19798 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 25944 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 44805 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 29106 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 24598 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 22605 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 22191 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 19048 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 28559 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.6м/с
90%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Завтра у більшості регіонів України діятимуть графіки17 грудня, 16:38 • 3360 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 5590 перегляди
Туреччина планує повернути росії системи С-400 заради американських винищувачів F-3517 грудня, 19:28 • 3548 перегляди
"Капсула часу" на глибині 2,6 км: флот Франції виявив унікальне судно XVI століття20:39 • 3846 перегляди
У відділенні ПриватБанку ветерану з ампутацією відмовили у відновленні картки: в НБУ відреагували22:21 • 6570 перегляди
Публікації
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 21418 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 20004 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 17625 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 44805 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 40123 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Джон Гілі
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Село
Бельгія
Реклама
УНН Lite
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 5608 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 9464 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 17350 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 23759 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 58440 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
The Times

Трамп показав "свої справжні мотиви": Мадуро звинувачує США у спробі захоплення нафтових активів Венесуели

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що висловлювання Дональда Трампа викрили справжні наміри США щодо його країни, звинувативши їх у прагненні привласнити нафту, території та інші активи. Мадуро наголосив, що Вашингтон прагне змінити владу у Венесуелі та отримати контроль над її землями й природними ресурсами.

Трамп показав "свої справжні мотиви": Мадуро звинувачує США у спробі захоплення нафтових активів Венесуели

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що американський лідер фактично звинуватив Венесуелу у привласненні "нафти, територій та інших активів" Сполучених Штатів.  Висловлювання Дональда Трампа нібито викрили справжні наміри США щодо його країни. Про це інформує УНН з посиланням на CNN.

Деталі

За словами Мадуро, заяви президента Дональда Трмпа свідчать про те, що Вашингтон прагне змінити владу у Венесуелі, а також отримати контроль над її землями й природними ресурсами.

Президент Венесуели також нагадав, що раніше США пояснювали посилення своєї військово-морської присутності поблизу країни необхідністю протидії наркотрафіку.

Це просто войовнича і колоніальна вигадка, і ми вже багато разів про це говорили, а тепер всі бачать правду. Правда розкрилася. Метою є зміна режиму у Венесуелі, щоб встановити маріонетковий уряд, який протримається не більше 47 годин, який здасть Конституцію, суверенітет і все багатство, перетворивши Венесуелу на колонію. Цього просто ніколи не станеться

- сказав Мадуро.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп 16 грудня наказав повністю блокувати всі підсанкційні нафтові танкери, що заходять до Венесуели або залишають її територіальні води. Він звинуватив Венесуелу у крадіжці американських активів та оголосив її уряд "іноземною терористичною організацією".

Каракас засудив цей крок як відкритий акт агресії.    

Влада Венесуели доручила військово-морським силам забезпечувати танкери з нафтопродуктами. Це може загострити напруженість у відносинах зі США на тлі заяв Дональда Трампа про блокаду нафтової галузі країни.

Президент США заявив про намір відновити контроль над нафтовими правами у Венесуелі, які, за його словами, були втрачені. Він зазначив, що Венесуела незаконно забрала землю та права на нафту американських компаній.

Палата представників США відхилила резолюції щодо військових операцій Трампа у Карибському регіоні18.12.25, 02:24 • 788 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Ніколас Мадуро
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки