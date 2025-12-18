Трамп показав "свої справжні мотиви": Мадуро звинувачує США у спробі захоплення нафтових активів Венесуели

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що американський лідер фактично звинуватив Венесуелу у привласненні "нафти, територій та інших активів" Сполучених Штатів. Висловлювання Дональда Трампа нібито викрили справжні наміри США щодо його країни. Про це інформує УНН з посиланням на CNN.

За словами Мадуро, заяви президента Дональда Трмпа свідчать про те, що Вашингтон прагне змінити владу у Венесуелі, а також отримати контроль над її землями й природними ресурсами.

Президент Венесуели також нагадав, що раніше США пояснювали посилення своєї військово-морської присутності поблизу країни необхідністю протидії наркотрафіку.

Це просто войовнича і колоніальна вигадка, і ми вже багато разів про це говорили, а тепер всі бачать правду. Правда розкрилася. Метою є зміна режиму у Венесуелі, щоб встановити маріонетковий уряд, який протримається не більше 47 годин, який здасть Конституцію, суверенітет і все багатство, перетворивши Венесуелу на колонію. Цього просто ніколи не станеться