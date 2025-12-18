Трамп показав "свої справжні мотиви": Мадуро звинувачує США у спробі захоплення нафтових активів Венесуели
Київ • УНН
Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що висловлювання Дональда Трампа викрили справжні наміри США щодо його країни, звинувативши їх у прагненні привласнити нафту, території та інші активи. Мадуро наголосив, що Вашингтон прагне змінити владу у Венесуелі та отримати контроль над її землями й природними ресурсами.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що американський лідер фактично звинуватив Венесуелу у привласненні "нафти, територій та інших активів" Сполучених Штатів. Висловлювання Дональда Трампа нібито викрили справжні наміри США щодо його країни. Про це інформує УНН з посиланням на CNN.
Деталі
За словами Мадуро, заяви президента Дональда Трмпа свідчать про те, що Вашингтон прагне змінити владу у Венесуелі, а також отримати контроль над її землями й природними ресурсами.
Президент Венесуели також нагадав, що раніше США пояснювали посилення своєї військово-морської присутності поблизу країни необхідністю протидії наркотрафіку.
Це просто войовнича і колоніальна вигадка, і ми вже багато разів про це говорили, а тепер всі бачать правду. Правда розкрилася. Метою є зміна режиму у Венесуелі, щоб встановити маріонетковий уряд, який протримається не більше 47 годин, який здасть Конституцію, суверенітет і все багатство, перетворивши Венесуелу на колонію. Цього просто ніколи не станеться
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп 16 грудня наказав повністю блокувати всі підсанкційні нафтові танкери, що заходять до Венесуели або залишають її територіальні води. Він звинуватив Венесуелу у крадіжці американських активів та оголосив її уряд "іноземною терористичною організацією".
Каракас засудив цей крок як відкритий акт агресії.
Влада Венесуели доручила військово-морським силам забезпечувати танкери з нафтопродуктами. Це може загострити напруженість у відносинах зі США на тлі заяв Дональда Трампа про блокаду нафтової галузі країни.
Президент США заявив про намір відновити контроль над нафтовими правами у Венесуелі, які, за його словами, були втрачені. Він зазначив, що Венесуела незаконно забрала землю та права на нафту американських компаній.
