Палата представників США відхилила резолюції щодо військових операцій Трампа у Карибському регіоні

$42.180.06
49.670.01
ukru
20:01 • 9168 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 18587 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 24955 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 43516 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 28468 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 24305 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 22392 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 22126 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 18998 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 28502 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
98%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Світлина з Полтавщини увійшла до списку найкращих знімків 2025 року за версією National Geographic17 грудня, 16:16 • 4324 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 8336 перегляди
Кур'єр Glovo вдарив батька відомого блогера кастетом: поліція розслідує інцидент17 грудня, 16:35 • 3738 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 4554 перегляди
У відділенні ПриватБанку ветерану з ампутацією відмовили у відновленні картки: в НБУ відреагували22:21 • 5510 перегляди
Публікації
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 20890 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 19491 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 17183 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 43516 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 39737 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Віктор Орбан
Андрій Пишний
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Європа
Одеська область
Реклама
УНН Lite
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 4608 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 8398 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 17118 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 23564 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 58256 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
The Times
The New York Times

Палата представників США відхилила резолюції щодо військових операцій Трампа у Карибському регіоні

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Палата представників США відхилила дві резолюції, які ставили під сумнів військові операції адміністрації Дональда Трампа у Карибському регіоні та були спрямовані проти Венесуели. Одна з резолюцій мала на меті зобов’язати Трампа вивести війська з військових дій у Західній півкулі.

Палата представників США відхилила резолюції щодо військових операцій Трампа у Карибському регіоні

Палата представників США відхилила дві резолюції, які ставили під сумнів військові операції адміністрації Дональда Трампа у Карибському регіоні та були спрямовані проти Венесуели. Про це інформує CNN, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що одна з резолюцій, запропонована демократом Грегорі Міксом, мала на меті зобов’язати Трампа вивести війська з "воєнних дій проти визначених президентом терористичних організацій у Західній півкулі" без оголошення війни чи схвалення Конгресу.

Венесуела відновлює відвантаження нафти на тлі загрози морської блокади США17.12.25, 20:52 • 2356 переглядiв

Її відхилили 210 голосами проти 216, попри підтримку двох республіканців та більшості демократів.

Інша резолюція, подана демократом Джимом Макговерном, мала була спрямована те, аби вивести американські збройні сили з бойових дій у Венесуелі або проти неї, також без оголошення війни або схвалення Конгресу.

Мексика пропонує посередництво між Венесуелою та США на тлі морської блокади 17.12.25, 18:55 • 2992 перегляди

Палата представників також відхилила цю резолюцію голосуванням 211 проти 213. Троє республіканців відхилилися від партійної лінії і проголосували за резолюцію, а один демократ виступив проти неї.

Для набуття чинності ці резолюції мали бути схвалені Сенатом США.

Нагадаємо

Трамп наказав запровадити "повну та остаточну" блокаду всіх санкційних нафтових танкерів Венесуели. Каракас засудив цей крок як відкритий акт агресії.  

Влада Венесуели доручила військово-морським силам забезпечувати танкери з нафтопродуктами. Це може загострити напруженість у відносинах зі США на тлі заяв Дональда Трампа про блокаду нафтової галузі країни.

Президент США заявив про намір відновити контроль над нафтовими правами у Венесуелі, які, за його словами, були втрачені. Він зазначив, що Венесуела незаконно забрала землю та права на нафту американських компаній.

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу