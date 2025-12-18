Палата представників США відхилила резолюції щодо військових операцій Трампа у Карибському регіоні
Палата представників США відхилила дві резолюції, які ставили під сумнів військові операції адміністрації Дональда Трампа у Карибському регіоні та були спрямовані проти Венесуели. Одна з резолюцій мала на меті зобов’язати Трампа вивести війська з військових дій у Західній півкулі.
Палата представників США відхилила дві резолюції, які ставили під сумнів військові операції адміністрації Дональда Трампа у Карибському регіоні та були спрямовані проти Венесуели. Про це інформує CNN, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що одна з резолюцій, запропонована демократом Грегорі Міксом, мала на меті зобов’язати Трампа вивести війська з "воєнних дій проти визначених президентом терористичних організацій у Західній півкулі" без оголошення війни чи схвалення Конгресу.
Її відхилили 210 голосами проти 216, попри підтримку двох республіканців та більшості демократів.
Інша резолюція, подана демократом Джимом Макговерном, мала була спрямована те, аби вивести американські збройні сили з бойових дій у Венесуелі або проти неї, також без оголошення війни або схвалення Конгресу.
Палата представників також відхилила цю резолюцію голосуванням 211 проти 213. Троє республіканців відхилилися від партійної лінії і проголосували за резолюцію, а один демократ виступив проти неї.
Для набуття чинності ці резолюції мали бути схвалені Сенатом США.
Нагадаємо
Трамп наказав запровадити "повну та остаточну" блокаду всіх санкційних нафтових танкерів Венесуели. Каракас засудив цей крок як відкритий акт агресії.
Влада Венесуели доручила військово-морським силам забезпечувати танкери з нафтопродуктами. Це може загострити напруженість у відносинах зі США на тлі заяв Дональда Трампа про блокаду нафтової галузі країни.
Президент США заявив про намір відновити контроль над нафтовими правами у Венесуелі, які, за його словами, були втрачені. Він зазначив, що Венесуела незаконно забрала землю та права на нафту американських компаній.