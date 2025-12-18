Палата представителей США отклонила резолюции по военным операциям Трампа в Карибском регионе
Палата представителей США отклонила две резолюции, которые ставили под сомнение военные операции администрации Дональда Трампа в Карибском регионе и были направлены против Венесуэлы. Одна из резолюций имела целью обязать Трампа вывести войска из военных действий в Западном полушарии.
Об этом информирует CNN, передает УНН.
Детали
Отмечается, что одна из резолюций, предложенная демократом Грегори Миксом, имела целью обязать Трампа вывести войска из "военных действий против определенных президентом террористических организаций в Западном полушарии" без объявления войны или одобрения Конгресса.
Ее отклонили 210 голосами против 216, несмотря на поддержку двух республиканцев и большинства демократов.
Другая резолюция, поданная демократом Джимом Макговерном, была направлена на то, чтобы вывести американские вооруженные силы из боевых действий в Венесуэле или против нее, также без объявления войны или одобрения Конгресса.
Палата представителей также отклонила эту резолюцию голосованием 211 против 213. Трое республиканцев отклонились от партийной линии и проголосовали за резолюцию, а один демократ выступил против нее.
Для вступления в силу эти резолюции должны были быть одобрены Сенатом США.
Напомним
Трамп приказал ввести "полную и окончательную" блокаду всех санкционных нефтяных танкеров Венесуэлы. Каракас осудил этот шаг как открытый акт агрессии.
Власти Венесуэлы поручили военно-морским силам обеспечивать танкеры с нефтепродуктами. Это может обострить напряженность в отношениях с США на фоне заявлений Дональда Трампа о блокаде нефтяной отрасли страны.
Президент США заявил о намерении восстановить контроль над нефтяными правами в Венесуэле, которые, по его словам, были утрачены. Он отметил, что Венесуэла незаконно забрала землю и права на нефть американских компаний.