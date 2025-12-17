Венесуэла возобновляет отгрузку нефти на фоне угрозы морской блокады США

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA возобновила отгрузку сырой нефти и топлива после трехдневной паузы, вызванной кибератакой. Несмотря на техническое восстановление работы терминалов, экспорт топлива остается фактически заблокированным из-за жесткой политики Вашингтона. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Показатели экспорта сырья резко упали по сравнению с ноябрьскими 900 000 баррелей в день. Ситуация обострилась после того, как неделю назад США захватили подсанкционное судно у берегов страны. Сейчас операторы загруженных танкеров предпочитают оставаться в венесуэльских водах, опасаясь ареста имущества на пути в Китай – главного потребителя местной нефти.

Напряженность усилилась после заявления президента США Дональда Трампа, который объявил о полной блокаде всех нефтяных танкеров под санкциями, направляющихся в или из венесуэльских портов. Пока неизвестно, какое количество судов осмелится выйти в международные воды в условиях присутствия американских военных сил в регионе.

Напомним

Трамп приказал ввести "полную и окончательную" блокаду всех санкционных нефтяных танкеров Венесуэлы. Каракас осудил этот шаг как открытый акт агрессии.

17 декабря президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила готовность выступить посредником в переговорах между США и Венесуэлой для предотвращения масштабного регионального конфликта.