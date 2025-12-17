$42.180.06
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 17854 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 33843 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 24203 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 22381 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 21001 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 21539 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 18589 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 28091 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 47395 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Венесуэла возобновляет отгрузку нефти на фоне угрозы морской блокады США

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Нефтяная компания PDVSA возобновила загрузку сырой нефти и топлива после трехдневной паузы, вызванной кибератакой. Экспорт топлива остается заблокированным из-за жесткой политики Вашингтона и опасений ареста имущества. Экспорт сырья резко упал по сравнению с ноябрьскими 900 000 баррелей в день.

Венесуэла возобновляет отгрузку нефти на фоне угрозы морской блокады США

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA возобновила отгрузку сырой нефти и топлива после трехдневной паузы, вызванной кибератакой. Несмотря на техническое восстановление работы терминалов, экспорт топлива остается фактически заблокированным из-за жесткой политики Вашингтона. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Показатели экспорта сырья резко упали по сравнению с ноябрьскими 900 000 баррелей в день. Ситуация обострилась после того, как неделю назад США захватили подсанкционное судно у берегов страны. Сейчас операторы загруженных танкеров предпочитают оставаться в венесуэльских водах, опасаясь ареста имущества на пути в Китай – главного потребителя местной нефти.

Напряженность усилилась после заявления президента США Дональда Трампа, который объявил о полной блокаде всех нефтяных танкеров под санкциями, направляющихся в или из венесуэльских портов. Пока неизвестно, какое количество судов осмелится выйти в международные воды в условиях присутствия американских военных сил в регионе.

Напомним

Трамп приказал ввести "полную и окончательную" блокаду всех санкционных нефтяных танкеров Венесуэлы. Каракас осудил этот шаг как открытый акт агрессии.

17 декабря президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила готовность выступить посредником в переговорах между США и Венесуэлой для предотвращения масштабного регионального конфликта.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Reuters
Мексика
Вашингтон
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты