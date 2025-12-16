Цены на российскую нефть упали до минимума с начала войны с Украиной - Bloomberg

Цены на российскую нефть достигли самого низкого уровня с начала войны России против Украины, поскольку санкции углубляют скидки, которые нефтяная промышленность страны вынуждена предлагать, а фьючерсы на эталонные марки нефти падают. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что растущее давление Запада на российскую торговлю нефтью усложняет продажу и транспортировку сырья, в то же время эти меры также направлены против нефтеперерабатывающих заводов ведущих покупателей, в частности Индии, говорится в материале.

В среднем российские экспортеры нефти получают чуть более 40 долларов за баррель грузов, отправляемых из Балтийского и Черного морей, а также из восточного порта "Козьмино", свидетельствуют данные Argus Media.

Это на 28% меньше по сравнению с последними тремя месяцами, а недавние ограничения, направленные против компаний "Роснефть" и "Лукойл", еще больше усилили снижение цен, сообщает Bloomberg.

россия наращивает экспорт нефти, но грузы скапливаются в море, оказывая давление на цены - Bloomberg

Кроме того, мировые цены на эталонные марки нефти снижаются: во вторник, 16 декабря, они впервые с мая опустились ниже 60 долларов за баррель.

Доходы россии от продажи нефти, наряду с прибылью от экспорта газа, составляют около четверти государственного бюджета страны и являются решающими для финансирования войны. Снижение этих доходов создает дополнительное давление на финансы российских нефтяных компаний, а также уменьшает сумму налогов, которые они платят в государственную казну Кремля - подчеркивает издание.

Индийские чиновники сообщили, что ожидают импорт российской нефти в этом месяце на уровне около 800 тысяч баррелей в день, что значительно меньше по сравнению с ноябрем, хотя все еще является значительным объемом поставок. Кроме того, недавно китайский нефтеперерабатывающий завод приобрел партию нефти из российских восточных портов с наибольшим снижением цены в этом году. Обе эти азиатские страны остаются основными покупателями российской нефти.

Индия сокращает импорт российской нефти, поскольку власти ужесточили контроль для соблюдения западных санкций