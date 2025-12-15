Индия сокращает импорт российской нефти, поскольку власти ужесточили контроль для соблюдения западных санкций

Фото: AP

Индия ожидает значительного сокращения импорта российской нефти в этом месяце до уровня около 800 000 баррелей в день. Это произошло после того, как индийские чиновники ужесточили внутренние проверки и контроль в портах и банках для обеспечения соблюдения западных ограничений. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Чиновники отметили, что усиление контроля ввели в последние недели. По их данным, в ноябре Индия покупала около 1,9 миллиона баррелей российской нефти в день, тогда как прогнозы на этот месяц были выше. Усиление контроля касается так называемых "танкеров теневого флота" и платежей. Министерство судоходства требует дополнительные сертификаты происхождения и данные регистрации.

Эти шаги Нью-Дели происходят на фоне попыток заключить более широкое торговое соглашение с США, которые ранее ввели тарифы на индийские товары, отчасти в качестве наказания за покупку российской нефти.

По информации чиновников, все индийские нефтеперерабатывающие заводы, кроме Nayara Energy Ltd., которая поддерживается "Роснефтью", сократили импорт из России. Ужесточение контроля вынуждает трейдеров и НПЗ искать обходные пути для подсанкционных баррелей, тогда как сырая нефть, не подпадающая под ограничения, продолжает поступать.

