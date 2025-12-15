Индия сокращает импорт российской нефти, поскольку власти ужесточили контроль для соблюдения западных санкций

$42.190.08
Эксклюзив
13:38 • 4408 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05 • 10067 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20 • 13987 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 16978 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 18396 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 19696 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
15 декабря, 07:40 • 18424 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
15 декабря, 06:29 • 18947 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 24600 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 33615 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
Популярные новости
Москву атаковали беспилотники: раздавались взрывы, местные аэропорты приостанавливали работу15 декабря, 04:27 • 12453 просмотра
Голливудский режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми с ножевыми ранениями15 декабря, 04:45 • 22129 просмотра
В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчестваPhoto15 декабря, 05:02 • 28003 просмотра
Украинская пара подверглась нападению в трамвае в Польше из-за "разговора на родном языке": задержаны двое нападавших09:49 • 13814 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto11:52 • 12766 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы13:34 • 3192 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto11:52 • 12973 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 74235 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 90805 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 20410 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 37736 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 39141 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 43622 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 78370 просмотра
Индия сокращает импорт российской нефти, поскольку власти ужесточили контроль для соблюдения западных санкций

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Индия сокращает импорт российской нефти до 800 тысяч баррелей в день в этом месяце. Это связано с ужесточением контроля для соблюдения западных санкций и попытками заключить торговое соглашение с США.

Индия сокращает импорт российской нефти, поскольку власти ужесточили контроль для соблюдения западных санкций
Фото: AP

Индия ожидает значительного сокращения импорта российской нефти в этом месяце до уровня около 800 000 баррелей в день. Это произошло после того, как индийские чиновники ужесточили внутренние проверки и контроль в портах и банках для обеспечения соблюдения западных ограничений. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Чиновники отметили, что усиление контроля ввели в последние недели. По их данным, в ноябре Индия покупала около 1,9 миллиона баррелей российской нефти в день, тогда как прогнозы на этот месяц были выше. Усиление контроля касается так называемых "танкеров теневого флота" и платежей. Министерство судоходства требует дополнительные сертификаты происхождения и данные регистрации.

Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский13.12.25, 17:26 • 79431 просмотр

Эти шаги Нью-Дели происходят на фоне попыток заключить более широкое торговое соглашение с США, которые ранее ввели тарифы на индийские товары, отчасти в качестве наказания за покупку российской нефти.

По информации чиновников, все индийские нефтеперерабатывающие заводы, кроме Nayara Energy Ltd., которая поддерживается "Роснефтью", сократили импорт из России. Ужесточение контроля вынуждает трейдеров и НПЗ искать обходные пути для подсанкционных баррелей, тогда как сырая нефть, не подпадающая под ограничения, продолжает поступать.

ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»15.12.25, 13:20 • 13984 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина