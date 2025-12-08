російський завод СПГ на Балтиці здійснив першу поставку до Китаю після санкцій США - Bloomberg
Київ • УНН
російський завод з виробництва скрапленого природного газу, який розташований на узбережжі Балтійського моря, вперше здійснив поставку до Китаю після введення санкцій США. Це може свідчити про посилення енергетичного співробітництва між Пекіном і москвою, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Судно Valera, яке в жовтні завантажило партію газу з заводу "Газпром" на Балтійському узбережжі, прибуло в понеділок до імпортного терміналу Бейхай на півдні Китаю.
В середині жовтня супутникові знімки показали, що танкер, який завантажився в росії, перевантажував паливо на інше судно, зареєстроване на компанію з Гонконгу, поблизу Малайзії. Це судно, відоме як CCH Gas, надсилало неправдиві сигнали про своє місцезнаходження і згодом було виявлено супутниками поблизу Китаю. Невідомо, де воно знаходиться зараз.
Водночас влада Піднебесної не визнає односторонні санкції і продовжує частіше купувати російські енергоносії. Також Пекін проігнорував погрози з боку Дональда Трампа щодо припинення купівлі російської нафти.
Додатково
росія має два відносно невеликі об'єкти з експорту СПГ на Балтійському морі, причому завод "Висоцьк", очолюваний ПАТ "Новатек", також внесений до чорного списку США. Інший російський завод, що підпадає під санкції - "Арктик СПГ 2" в сибіру - почав постачати паливо до Бейхая наприкінці серпня.
