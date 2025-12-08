$42.060.13
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16 • 17411 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 30290 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 27782 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 32406 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 55791 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 65092 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 68617 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 59656 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 62008 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

російський завод СПГ на Балтиці здійснив першу поставку до Китаю після санкцій США - Bloomberg

Київ • УНН

 • 34 перегляди

російський завод СПГ на узбережжі Балтійського моря вперше доставив газ до Китаю після введення санкцій США. Судно Valera прибуло до імпортного терміналу Бейхай, що свідчить про посилення енергетичної співпраці між країнами.

російський завод СПГ на Балтиці здійснив першу поставку до Китаю після санкцій США - Bloomberg
Фото: pixabay

російський завод з виробництва скрапленого природного газу, який розташований на узбережжі Балтійського моря, вперше здійснив поставку до Китаю після введення санкцій США. Це може свідчити про посилення енергетичного співробітництва між Пекіном і москвою, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Судно Valera, яке в жовтні завантажило партію газу з заводу "Газпром" на Балтійському узбережжі, прибуло в понеділок до імпортного терміналу Бейхай на півдні Китаю.

В середині жовтня супутникові знімки показали, що танкер, який завантажився в росії, перевантажував паливо на інше судно, зареєстроване на компанію з Гонконгу, поблизу Малайзії. Це судно, відоме як CCH Gas, надсилало неправдиві сигнали про своє місцезнаходження і згодом було виявлено супутниками поблизу Китаю. Невідомо, де воно знаходиться зараз.

Водночас влада Піднебесної не визнає односторонні санкції і продовжує частіше купувати російські енергоносії. Також Пекін проігнорував погрози з боку Дональда Трампа щодо припинення купівлі російської нафти.

Додатково

росія має два відносно невеликі об'єкти з експорту СПГ на Балтійському морі, причому завод "Висоцьк", очолюваний ПАТ "Новатек", також внесений до чорного списку США. Інший російський завод, що підпадає під санкції - "Арктик СПГ 2" в сибіру - почав постачати паливо до Бейхая наприкінці серпня.

Євген Устименко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Газпром
Малайзія
Дональд Трамп
Гонконг
Китай
Сполучені Штати Америки