Ціни на нафту коливаються поблизу двотижневих максимумів: що вплинуло на ринок

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли до $63,84 за барель, а американська нафта West Texas Intermediate торгувалася на $60,16. Інвестори очікують зниження процентної ставки ФРС та відстежують геополітичні ризики, пов'язані з постачанням з росії та Венесуели.

Ціни на нафту коливаються поблизу двотижневих максимумів: що вплинуло на ринок

Ціни на нафту у понеділок коливалися на двотижневому максимумі, на тлі того, як інвестори очікують на ймовірне зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США на цьому тижні для стимулювання економічного зростання і попиту на енергоносії, відстежуючи при цьому геополітичні ризики, що загрожують постачанням з росії та Венесуели, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

До 03:21 за Гринвічем (05:21 за Києвом) ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 9 центів, або 0,14%, до $63,84 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate торгувалися на $60,16, збільшившись на 8 центів, або 0,13%.

Обидва контракти завершили торги у п'ятницю на найвищих рівнях із 18 листопада.

Дані LSEG показали, що ринки оцінюють можливість зниження ставки на чверть пункту на засіданні ФРС у вівторок і середу на рівні 84%. Проте коментарі членів ради директорів вказують на те, що зустріч, імовірно, стане однією з найсуперечливіших за останні роки, що посилить увагу інвесторів до спрямування політики центробанку США та внутрішньої динаміки.

У Європі прогрес у мирних переговорах щодо України залишається повільним, на тлі того, як суперечки про гарантії безпеки для України та статус окупованих росією територій все ще не врегульовані, пише видання. Офіційні особи США та росії також розходяться у думках щодо мирної пропозиції, поданої адміністрацією президента США Дональда Трампа, зазначає видання.

"Різні можливі наслідки останніх зусиль Трампа щодо припинення війни можуть призвести до коливань постачання нафти більш ніж на 2 мільйони барелів на добу", - ідеться в клієнтській записці аналітиків ANZ.

Аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар зазначив, що припинення вогню є основним фактором ризику зниження цін на нафту, тоді як постійна шкода російській нафтовій інфраструктурі - значний чинник ризику зростання.

"Ми вважаємо, що побоювання з приводу надлишку постачання зрештою виправдаються, особливо в міру того, як постачання російської нафти і нафтопродуктів обходитимуть чинні санкції, що сприятиме поступовому наближенню ф'ючерсів до позначки 60 доларів за барель до 2026 року", - заявив Дхар.

Тим часом, як повідомили джерела, знайомі із ситуацією, країни G7 та Європейський Союз ведуть переговори щодо заміни стелі ціни на експорт російської нафти повною забороною на морські перевезення. Це, імовірно, ще більше обмежить постачання другого за величиною виробника нафти у світі.

США також посилили тиск на Венесуелу, що входить до ОПЕК, включаючи удари по суднах, які, за їхніми твердженнями, намагалися контрабандою перевозити заборонені наркотики з країни-члена ОПЕК, а також ведуться розмови про військові дії з метою повалення президента Ніколаса Мадуро, пише видання.

За словами торгових джерел та аналітиків, незалежні китайські нафтопереробні заводи збільшили обсяги закупівель підсанкційної іранської нафти з наземних сховищ, використовуючи нещодавно випущені імпортні квоти, що дозволило знизити надлишок постачання.

Обсяги російської нафти в морі зросли на п'яту частину за три місяці - Bloomberg03.12.25, 10:11 • 3184 перегляди

Юлія Шрамко

