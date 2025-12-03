Обсяги російської нафти в морі зросли на п'яту частину за три місяці - Bloomberg
Київ • УНН
росія намагається доставляти нафту в умовах санкцій США, що призвело до зростання обсягів нафти в морі на 21% за три місяці. Середній час рейсу флагманського сорту ESPO до китайських портів збільшився до понад 12 днів.
росія намагається доставляти вантажі нафти в умовах санкцій США, при цьому обсяги нафти в морі за три місяці зросли на п'яту частину. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Як зазначають автори публікації, хоча росія підтримує обсяги поставок на рівні понад 3 мільйони барелів на день, розвантаження вантажів виявилося більш складним. Середній час рейсу від завантаження до розвантаження для флагманського сорту нафти ESPO з порту козьміно на узбережжі Тихого океану до китайських портів зріс до понад 12 днів для суден, що завантажувалися в листопаді поточного року.
Це більше, ніж середній показник у трохи понад вісім днів для танкерів, що здійснювали рейси в серпні, повідомляє Bloomberg.
Затримки призвели до різкого збільшення обсягів російської нафти на танкерах у морі, які на кінець листопада перевищили 180 мільйонів барелів. Це на 21% більше, ніж за останні три місяці, йдеться в публікації.
Понад 180 мільйонів барелів російської нафти зберігається в танкерах, що на 21% більше, ніж на кінець серпня поточного року.
