Обсяги російської нафти в морі зросли на п'яту частину за три місяці - Bloomberg

росія намагається доставляти вантажі нафти в умовах санкцій США, при цьому обсяги нафти в морі за три місяці зросли на п'яту частину. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Як зазначають автори публікації, хоча росія підтримує обсяги поставок на рівні понад 3 мільйони барелів на день, розвантаження вантажів виявилося більш складним. Середній час рейсу від завантаження до розвантаження для флагманського сорту нафти ESPO з порту козьміно на узбережжі Тихого океану до китайських портів зріс до понад 12 днів для суден, що завантажувалися в листопаді поточного року.

Це більше, ніж середній показник у трохи понад вісім днів для танкерів, що здійснювали рейси в серпні, повідомляє Bloomberg.

Затримки призвели до різкого збільшення обсягів російської нафти на танкерах у морі, які на кінець листопада перевищили 180 мільйонів барелів. Це на 21% більше, ніж за останні три місяці, йдеться в публікації.

