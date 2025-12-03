Обсяги російської нафти в морі зросли на п'яту частину за три місяці - Bloomberg

$42.330.01
49.180.13
ukenru
03:01 • 11619 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 19274 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 18367 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 30549 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 69361 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 47154 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 37975 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 33554 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 59302 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 56071 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.2м/с
95%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Пєсков повідомив, чи буде перемир'я на Новий рік02:43 • 4482 перегляди
Принц Ендрю не отримає 600 тисяч доларів компенсації за виселення з Royal Lodge03:42 • 7680 перегляди
Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні05:14 • 14755 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo06:30 • 7708 перегляди
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст06:33 • 7674 перегляди
Публікації
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo06:30 • 8088 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 29328 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 39023 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 37381 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 38336 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Олена Зеленська
Кароль Навроцький
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Ірландія
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 48492 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 50763 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 106392 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 80612 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 96528 перегляди
Актуальне
Техніка
Truth Social
Fox News
Шахед-136
Brent

Обсяги російської нафти в морі зросли на п'яту частину за три місяці - Bloomberg

Київ • УНН

 • 90 перегляди

росія намагається доставляти нафту в умовах санкцій США, що призвело до зростання обсягів нафти в морі на 21% за три місяці. Середній час рейсу флагманського сорту ESPO до китайських портів збільшився до понад 12 днів.

Обсяги російської нафти в морі зросли на п'яту частину за три місяці - Bloomberg

росія намагається доставляти вантажі нафти в умовах санкцій США, при цьому обсяги нафти в морі за три місяці зросли на п'яту частину. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Як зазначають автори публікації, хоча росія підтримує обсяги поставок на рівні понад 3 мільйони барелів на день, розвантаження вантажів виявилося більш складним. Середній час рейсу від завантаження до розвантаження для флагманського сорту нафти ESPO з порту козьміно на узбережжі Тихого океану до китайських портів зріс до понад 12 днів для суден, що завантажувалися в листопаді поточного року.

Це більше, ніж середній показник у трохи понад вісім днів для танкерів, що здійснювали рейси в серпні, повідомляє Bloomberg.

Затримки призвели до різкого збільшення обсягів російської нафти на танкерах у морі, які на кінець листопада перевищили 180 мільйонів барелів. Це на 21% більше, ніж за останні три місяці, йдеться в публікації.

Понад 180 мільйонів барелів російської нафти зберігається в танкерах, що на 21% більше, ніж на кінець серпня поточного року.

Туреччина різко скоротила імпорт флагманської російської нафти Urals - Reuters02.12.25, 09:31 • 3458 переглядiв

Євген Устименко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Bloomberg
Китай