Нічна атака на Дніпропетровщину: троє поранених, пожежі та знеструмлення у містах
Київ • УНН
Вночі 10 січня 2026 року російські окупанти атакували Дніпропетровщину, збито 27 БпЛА. У Кривому Розі, Дніпрі та інших районах є поранені, пошкодження інфраструктури та пожежі.
У ніч на 10 січня 2026 року російські окупанти здійснили масовану атаку безпілотниками на Дніпропетровську область. За даними очільника ОВА Олександра Ганжі, сили ППО збили 27 ворожих БпЛА, проте зафіксовано влучання та падіння уламків у кількох районах. Про це пише УНН.
Деталі
У Кривому Розі та районі внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджено об'єкти інфраструктури, що призвело до відключень електроенергії. Постраждали двоє людей: 44-річний чоловік та 58-річна жінка.
У Дніпрі ворожа атака спричинила перебої зі світлом та водопостачанням у низці районів. В обласному центрі зайнявся гаражний кооператив - два гаражі зруйновано вщент, ще 27 отримали пошкодження. Травмовано 34-річного чоловіка.
Ситуація в інших районах області
- Нікопольщина: Агресор атакував Нікополь, Марганецьку та Покровську громади за допомогою FPV-дронів.
- Самарівський район: Уламками пошкоджено приватний житловий будинок.
- До ліквідації наслідків залучено понад 100 співробітників ДСНС та 43 одиниці техніки.
Енергетики почнуть відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація. Станом на ранок роботи з розчищення завалів та гасіння осередків займання тривають.
