Нічна атака на Дніпропетровщину: троє поранених, пожежі та знеструмлення у містах

$42.990.27
50.180.25
ukenru
9 січня, 20:32 • 12840 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 26573 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 28296 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 28434 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 23975 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 20811 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 15166 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 13690 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 9990 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 13533 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Трамп розпочав зустріч з керівниками нафтових компаній після захоплення п’ятого підсанкційного танкера9 січня, 20:57 • 10034 перегляди
Не згадали про росію та назвали війну "кризою": Катар відреагував на удар по своєму посольству в Києві9 січня, 20:58 • 12093 перегляди
Трамп зробив низку суперечливих заяв про путіна, Гренландію, НАТО та Нобелівську премію мируVideo9 січня, 21:32 • 8644 перегляди
На Віргінських островах США внаслідок нападу акули загинула американська туристка9 січня, 21:47 • 8262 перегляди
Мексиканська нафта прибула на Кубу всупереч тиску Вашингтона05:29 • 9286 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 18913 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 64845 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 92654 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 65828 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 87745 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Джон Гілі
Алі Хаменеї
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Білий дім
Велика Британія
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 61122 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 63726 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 84953 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 103273 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 143779 перегляди
Нічна атака на Дніпропетровщину: троє поранених, пожежі та знеструмлення у містах

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Вночі 10 січня 2026 року російські окупанти атакували Дніпропетровщину, збито 27 БпЛА. У Кривому Розі, Дніпрі та інших районах є поранені, пошкодження інфраструктури та пожежі.

Нічна атака на Дніпропетровщину: троє поранених, пожежі та знеструмлення у містах

У ніч на 10 січня 2026 року російські окупанти здійснили масовану атаку безпілотниками на Дніпропетровську область. За даними очільника ОВА Олександра Ганжі, сили ППО збили 27 ворожих БпЛА, проте зафіксовано влучання та падіння уламків у кількох районах. Про це пише УНН.

Деталі

У Кривому Розі та районі внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджено об'єкти інфраструктури, що призвело до відключень електроенергії. Постраждали двоє людей: 44-річний чоловік та 58-річна жінка.

Одесу атакують ворожі безпілотники, у місті лунають вибухи09.01.26, 16:38 • 2726 переглядiв

У Дніпрі ворожа атака спричинила перебої зі світлом та водопостачанням у низці районів. В обласному центрі зайнявся гаражний кооператив - два гаражі зруйновано вщент, ще 27 отримали пошкодження. Травмовано 34-річного чоловіка.

Ситуація в інших районах області

  • Нікопольщина: Агресор атакував Нікополь, Марганецьку та Покровську громади за допомогою FPV-дронів.
    • Самарівський район: Уламками пошкоджено приватний житловий будинок.
      • До ліквідації наслідків залучено понад 100 співробітників ДСНС та 43 одиниці техніки.

        Енергетики почнуть відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація. Станом на ранок роботи з розчищення завалів та гасіння осередків займання тривають. 

        Комбінована атака на Київ: 4 загиблих, 19 постраждалих, пошкодження інфраструктури09.01.26, 05:31 • 11594 перегляди

        Степан Гафтко

