9 января, 20:32
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Ночная атака на Днепропетровщину: трое раненых, пожары и обесточивание в городах

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Ночью 10 января 2026 года российские оккупанты атаковали Днепропетровщину, сбито 27 БпЛА. В Кривом Роге, Днепре и других районах есть раненые, повреждения инфраструктуры и пожары.

Ночная атака на Днепропетровщину: трое раненых, пожары и обесточивание в городах

В ночь на 10 января 2026 года российские оккупанты совершили массированную атаку беспилотниками на Днепропетровскую область. По данным главы ОВА Александра Ганжи, силы ПВО сбили 27 вражеских БпЛА, однако зафиксированы попадания и падения обломков в нескольких районах. Об этом пишет УНН.

Детали

В Кривом Роге и районе в результате ударов возникли пожары, повреждены объекты инфраструктуры, что привело к отключениям электроэнергии. Пострадали два человека: 44-летний мужчина и 58-летняя женщина.

Одессу атакуют вражеские беспилотники, в городе раздаются взрывы09.01.26, 16:38 • 2716 просмотров

В Днепре вражеская атака вызвала перебои со светом и водоснабжением в ряде районов. В областном центре загорелся гаражный кооператив - два гаража разрушены до основания, еще 27 получили повреждения. Травмирован 34-летний мужчина.

Ситуация в других районах области

  • Никопольщина: Агрессор атаковал Никополь, Марганецкую и Покровскую громады с помощью FPV-дронов.
    • Самаровский район: Обломками поврежден частный жилой дом.
      • К ликвидации последствий привлечено более 100 сотрудников ГСЧС и 43 единицы техники.

        Энергетики начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью. По состоянию на утро работы по расчистке завалов и тушению очагов возгорания продолжаются. 

        Комбинированная атака на Киев: 4 погибших, 19 пострадавших, повреждение инфраструктуры09.01.26, 05:31 • 11594 просмотра

        Степан Гафтко

