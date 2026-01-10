Ночная атака на Днепропетровщину: трое раненых, пожары и обесточивание в городах
Киев • УНН
Ночью 10 января 2026 года российские оккупанты атаковали Днепропетровщину, сбито 27 БпЛА. В Кривом Роге, Днепре и других районах есть раненые, повреждения инфраструктуры и пожары.
В ночь на 10 января 2026 года российские оккупанты совершили массированную атаку беспилотниками на Днепропетровскую область. По данным главы ОВА Александра Ганжи, силы ПВО сбили 27 вражеских БпЛА, однако зафиксированы попадания и падения обломков в нескольких районах. Об этом пишет УНН.
Детали
В Кривом Роге и районе в результате ударов возникли пожары, повреждены объекты инфраструктуры, что привело к отключениям электроэнергии. Пострадали два человека: 44-летний мужчина и 58-летняя женщина.
В Днепре вражеская атака вызвала перебои со светом и водоснабжением в ряде районов. В областном центре загорелся гаражный кооператив - два гаража разрушены до основания, еще 27 получили повреждения. Травмирован 34-летний мужчина.
Ситуация в других районах области
- Никопольщина: Агрессор атаковал Никополь, Марганецкую и Покровскую громады с помощью FPV-дронов.
- Самаровский район: Обломками поврежден частный жилой дом.
- К ликвидации последствий привлечено более 100 сотрудников ГСЧС и 43 единицы техники.
Энергетики начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью. По состоянию на утро работы по расчистке завалов и тушению очагов возгорания продолжаются.
