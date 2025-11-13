$42.010.06
Европейский газ и электроэнергия: что не так с ценами

Киев • УНН

 • 918 просмотра

Евростат обнародовал данные за первую половину 2025 года, демонстрирующие значительный разрыв цен на электроэнергию и природный газ между европейскими странами. Некоторые страны платят в несколько раз больше, чем соседи.

Европейский газ и электроэнергия: что не так с ценами

Евростат обнародовал новые данные за первую половину 2025 года, которые показывают большой разрыв цен на электроэнергию и природный газ между европейскими государствами. Некоторые из стран оплачивают счета в несколько раз выше, чем у соседей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Цены на электроэнергию для домохозяйств колеблются от 6,2 евро за 100 кВт⋅ч в Турции до 38,4 евро в Германии. Средний показатель между 38 европейскими странами составляет 28,7 евро, а самые высокие номинальные цены зафиксированы в Бельгии (€35,7) и Дании (€34,9), а Италия, Ирландия и Чехия сравнялись в цене на электроэнергию в €30.

Однако большинство стран имеют значительно более низкие показатели, в частности, в Турции, Грузии, Косово, Боснии, Герцеговине и Черногории - 10 евро за 100 кВт⋅ч. При этом средние цены имеют Испания - 26,1 евро и Франция - 26,6 евро. Самую низкую цену имеет Венгрия - 10,4 евро.

Эксперты консалтинговой компании VaasaETT отметили, что разница в ценах объясняется "национальными энергетическими балансами, стратегиями поставщиков, перекрестным субсидированием и тарифными структурами".

Если учесть покупательную способность, то разница между странами уменьшается. По этому показателю цены колеблются от 12,8 ППС в Исландии до 39,9 ППС в Чехии. Самую дешевую электроэнергию по этому критерию имеют Мальта - 17,7 ППС, Турция - 14 ППС и Венгрия - 15 ППС.

Бензин: рекордные цены в Швеции, самые низкие в Грузии

Цены на природный газ для домохозяйств в Европе также значительно различаются. Самая высокая зафиксирована в Швеции – 21,3 евро за 100 кВт⋅ч, далее следуют Нидерланды (16,2 евро) и Дания (13,1 евро). Средний показатель по ЕС - 11,4 евро.

Самые низкие тарифы имеют Венгрия (€3,07), Хорватия (€4,61) и Румыния (€5,59). Среди всех стран самый дешевый газ в Грузии (1,7 евро) и Турции (2,1 евро).

Среди крупнейших экономик ЕС самый дорогой газ во Франции (€13), за ней – Италия (€12,4) и Германия (€12,2). Самой дешевой среди них остается Испания (€8,6).

По данным VaasaETT, на цены влияют "стратегии закупок и ценообразования, уровни хранения, погодные условия и тарифный микс".

После корректировки на покупательную способность Швеция остается самой дорогой (17,6 ППС), а Венгрия имеет самый низкий показатель в ЕС - 4,4 ППС.

Наибольший рост цен в годовом исчислении наблюдался в Турции (+28,2%), Северной Македонии (+26%) и Эстонии (+23,9%). Наибольшее падение зафиксировано в Словении (-12,7%), Австрии (-11,5%) и Чехии (-10,9%).

Напомним

НЭК "Укрэнерго" согласовала увеличение импорта электроэнергии до 2300 МВт с европейским системным оператором, которое начнет действовать с декабря. Промышленные потребители, обеспечивающие 60% своего потребления за счет импорта, не будут подпадать под ограничения по графикам.

Алла Киосак

ЭкономикаНовости Мира
