Україна домовилася про збільшення імпорту електроенергії з Європи до 2300 МВт

19:55 • 10639 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26966 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35190 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52584 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33986 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50529 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41520 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22956 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24863 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26292 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18726 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11280 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17576 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo11 листопада, 19:26 • 9588 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6106 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52584 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45942 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50529 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41520 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94175 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6180 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 30037 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35300 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 61003 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136995 перегляди
Україна домовилася про збільшення імпорту електроенергії з Європи до 2300 МВт

Київ • УНН

 • 2522 перегляди

НЕК "Укренерго" узгодила збільшення імпорту електроенергії до 2300 МВт з європейським системним оператором, що почне діяти з грудня. Промислові споживачі, які забезпечують 60% свого споживання за рахунок імпорту, не підпадатимуть під обмеження за графіками.

Україна домовилася про збільшення імпорту електроенергії з Європи до 2300 МВт

НЕК "Укренерго" узгодила з європейським системним оператором збільшення імпорту електроенергії. З грудня його обсяг становитиме 2300 МВт. Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

За словами Зайченка, промислові споживачі можуть користуватися механізмом направленого імпорту.

При забезпеченні 60% свого споживання за рахунок імпорту, вони не підпадають під обмеження за графіками обмеження потужності

 - зазначив він.

Керівник "Укренерго" наголосив, що захисні заходи на енергооб’єктах показали високу ефективність.

Саме тому найбільш дороге обладнання збережене в роботі енергосистеми

- сказав Зайченко.

Наразі максимальна величина імпорту електроенергії становить 2100 МВт, але через внутрішні обмеження вона використовується не повністю. Наступного місяця цей показник зросте до 2300 МВт.

На наступний місяць уже досягнуто домовленості з європейським системним оператором про збільшення доступної величини імпорту до 2300 мВт. Це дозволить нам гарантувати те, що від європейських колег ми в будь-який момент зможемо отримати необхідну допомогу для енергосистеми

- додав посадовець.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив про забезпечення 100% коштів на імпорт газу. Україна розраховує на підтримку ЄС та веде переговори з Норвегією та іншими європейськими країнами.

Алла Кіосак

