Україна домовилася про збільшення імпорту електроенергії з Європи до 2300 МВт

НЕК "Укренерго" узгодила з європейським системним оператором збільшення імпорту електроенергії. З грудня його обсяг становитиме 2300 МВт. Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко під час брифінгу, передає УНН.

За словами Зайченка, промислові споживачі можуть користуватися механізмом направленого імпорту.

При забезпеченні 60% свого споживання за рахунок імпорту, вони не підпадають під обмеження за графіками обмеження потужності

Керівник "Укренерго" наголосив, що захисні заходи на енергооб’єктах показали високу ефективність.

Саме тому найбільш дороге обладнання збережене в роботі енергосистеми

Наразі максимальна величина імпорту електроенергії становить 2100 МВт, але через внутрішні обмеження вона використовується не повністю. Наступного місяця цей показник зросте до 2300 МВт.

На наступний місяць уже досягнуто домовленості з європейським системним оператором про збільшення доступної величини імпорту до 2300 мВт. Це дозволить нам гарантувати те, що від європейських колег ми в будь-який момент зможемо отримати необхідну допомогу для енергосистеми