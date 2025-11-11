$41.960.02
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
Украина договорилась об увеличении импорта электроэнергии из Европы до 2300 МВт

Киев • УНН

НЭК "Укрэнерго" согласовала увеличение импорта электроэнергии до 2300 МВт с европейским системным оператором, которое начнет действовать с декабря. Промышленные потребители, обеспечивающие 60% своего потребления за счет импорта, не будут подпадать под ограничения по графикам.

Украина договорилась об увеличении импорта электроэнергии из Европы до 2300 МВт

НЭК "Укрэнерго" согласовала с европейским системным оператором увеличение импорта электроэнергии. С декабря его объем составит 2300 МВт. Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко во время брифинга, передает УНН.

Детали

По словам Зайченко, промышленные потребители могут пользоваться механизмом направленного импорта.

При обеспечении 60% своего потребления за счет импорта, они не подпадают под ограничения по графикам ограничения мощности

 - отметил он.

Руководитель "Укрэнерго" подчеркнул, что защитные меры на энергообъектах показали высокую эффективность.

Именно поэтому наиболее дорогостоящее оборудование сохранено в работе энергосистемы

- сказал Зайченко.

Сейчас максимальная величина импорта электроэнергии составляет 2100 МВт, но из-за внутренних ограничений она используется не полностью. В следующем месяце этот показатель вырастет до 2300 МВт.

На следующий месяц уже достигнута договоренность с европейским системным оператором об увеличении доступной величины импорта до 2300 МВт. Это позволит нам гарантировать то, что от европейских коллег мы в любой момент сможем получить необходимую помощь для энергосистемы

- добавил чиновник.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил об обеспечении 100% средств на импорт газа. Украина рассчитывает на поддержку ЕС и ведет переговоры с Норвегией и другими европейскими странами.

Алла Киосак

