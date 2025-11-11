Украина договорилась об увеличении импорта электроэнергии из Европы до 2300 МВт

НЭК "Укрэнерго" согласовала с европейским системным оператором увеличение импорта электроэнергии. С декабря его объем составит 2300 МВт. Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко во время брифинга, передает УНН.

Детали

По словам Зайченко, промышленные потребители могут пользоваться механизмом направленного импорта.

При обеспечении 60% своего потребления за счет импорта, они не подпадают под ограничения по графикам ограничения мощности - отметил он.

Руководитель "Укрэнерго" подчеркнул, что защитные меры на энергообъектах показали высокую эффективность.

Именно поэтому наиболее дорогостоящее оборудование сохранено в работе энергосистемы - сказал Зайченко.

Сейчас максимальная величина импорта электроэнергии составляет 2100 МВт, но из-за внутренних ограничений она используется не полностью. В следующем месяце этот показатель вырастет до 2300 МВт.

На следующий месяц уже достигнута договоренность с европейским системным оператором об увеличении доступной величины импорта до 2300 МВт. Это позволит нам гарантировать то, что от европейских коллег мы в любой момент сможем получить необходимую помощь для энергосистемы - добавил чиновник.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил об обеспечении 100% средств на импорт газа. Украина рассчитывает на поддержку ЕС и ведет переговоры с Норвегией и другими европейскими странами.