Обовʼязково забезпечимо 100% коштів на імпорт газу - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив про забезпечення 100% коштів на імпорт газу. Україна розраховує на підтримку ЄС та веде переговори з Норвегією та іншими європейськими країнами.
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що 100% коштів на імпорт газу буде забезпечно, передає УНН.
Окремо й детально сьогодні обговорили ситуацію в енергетиці, а особливо виконання домовленостей з нашими партнерами. Обовʼязково забезпечимо 100 % коштів на імпорт газу
Глава держави подякував кожній країні, кожному лідеру, які вже допомагають.
Найбільш змістовні домовленості є в нас із Норвегією, і працюємо по деталях з іншими європейськими країнами. Розраховуємо на підтримку Євросоюзу, і на тижні щодо цього будуть перемовини. Будемо максимально допомагати по всіх потребах
Крім того, Президент очікує на доповідь міністра енергетики України після зустрічей із представниками "сімки".
На тижні Група семи зробила відчутну заяву щодо підтримки нашої енергетики після російських ударів, і важливо підтримку зробити максимально змістовною
Нагадаємо
Раніше Президент України Володимир Зеленський доручив забезпечити 100% фінансування імпорту газу, з яких 70% вже акумульовано. Міністри закордонних справ та енергетики мають реалізувати домовленості з Німеччиною, Норвегією, Італією, Нідерландами та Єврокомісією щодо фінансування та постачання обладнання для генерації електрики.