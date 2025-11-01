Обовʼязково забезпечимо 100% коштів на імпорт газу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що 100% коштів на імпорт газу буде забезпечно, передає УНН.

Окремо й детально сьогодні обговорили ситуацію в енергетиці, а особливо виконання домовленостей з нашими партнерами. Обовʼязково забезпечимо 100 % коштів на імпорт газу

Глава держави подякував кожній країні, кожному лідеру, які вже допомагають.

Найбільш змістовні домовленості є в нас із Норвегією, і працюємо по деталях з іншими європейськими країнами. Розраховуємо на підтримку Євросоюзу, і на тижні щодо цього будуть перемовини. Будемо максимально допомагати по всіх потребах