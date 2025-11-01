Обязательно обеспечим 100% средств на импорт газа - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что 100% средств на импорт газа будет обеспечено, передает УНН.

Отдельно и подробно сегодня обсудили ситуацию в энергетике, а особенно выполнение договоренностей с нашими партнерами. Обязательно обеспечим 100% средств на импорт газа

Глава государства поблагодарил каждую страну, каждого лидера, которые уже помогают.

Наиболее содержательные договоренности есть у нас с Норвегией, и работаем по деталям с другими европейскими странами. Рассчитываем на поддержку Евросоюза, и на неделе по этому поводу будут переговоры. Будем максимально помогать по всем потребностям