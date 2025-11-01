Обязательно обеспечим 100% средств на импорт газа - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил об обеспечении 100% средств на импорт газа. Украина рассчитывает на поддержку ЕС и ведет переговоры с Норвегией и другими европейскими странами.
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что 100% средств на импорт газа будет обеспечено, передает УНН.
Отдельно и подробно сегодня обсудили ситуацию в энергетике, а особенно выполнение договоренностей с нашими партнерами. Обязательно обеспечим 100% средств на импорт газа
Глава государства поблагодарил каждую страну, каждого лидера, которые уже помогают.
Наиболее содержательные договоренности есть у нас с Норвегией, и работаем по деталям с другими европейскими странами. Рассчитываем на поддержку Евросоюза, и на неделе по этому поводу будут переговоры. Будем максимально помогать по всем потребностям
Кроме того, Президент ожидает доклад министра энергетики Украины после встреч с представителями "семерки".
На неделе Группа семи сделала ощутимое заявление о поддержке нашей энергетики после российских ударов, и важно поддержку сделать максимально содержательной
Напомним
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский поручил обеспечить 100% финансирование импорта газа, из которых 70% уже аккумулировано. Министры иностранных дел и энергетики должны реализовать договоренности с Германией, Норвегией, Италией, Нидерландами и Еврокомиссией по финансированию и поставке оборудования для генерации электричества.