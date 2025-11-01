$42.080.01
14:21
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
14:06
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Обязательно обеспечим 100% средств на импорт газа - Зеленский

Киев • УНН

 • 618 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил об обеспечении 100% средств на импорт газа. Украина рассчитывает на поддержку ЕС и ведет переговоры с Норвегией и другими европейскими странами.

Обязательно обеспечим 100% средств на импорт газа - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что 100% средств на импорт газа будет обеспечено, передает УНН.

Отдельно и подробно сегодня обсудили ситуацию в энергетике, а особенно выполнение договоренностей с нашими партнерами. Обязательно обеспечим 100% средств на импорт газа

- сообщил Зеленский.

Глава государства поблагодарил каждую страну, каждого лидера, которые уже помогают.

Наиболее содержательные договоренности есть у нас с Норвегией, и работаем по деталям с другими европейскими странами. Рассчитываем на поддержку Евросоюза, и на неделе по этому поводу будут переговоры. Будем максимально помогать по всем потребностям

- добавил Зеленский.

Кроме того, Президент ожидает доклад министра энергетики Украины после встреч с представителями "семерки".

На неделе Группа семи сделала ощутимое заявление о поддержке нашей энергетики после российских ударов, и важно поддержку сделать максимально содержательной

- резюмировал он.

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский поручил обеспечить 100% финансирование импорта газа, из которых 70% уже аккумулировано. Министры иностранных дел и энергетики должны реализовать договоренности с Германией, Норвегией, Италией, Нидерландами и Еврокомиссией по финансированию и поставке оборудования для генерации электричества.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Европейская комиссия
G7
Европейский Союз
Норвегия
Италия
Германия
Нидерланды
Владимир Зеленский
Украина