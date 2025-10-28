Зеленський доручив забезпечити 100% фінансування імпорту газу, 70% вже є

Президент України Володимир Зеленський доручив забезпечити невідкладно 100% фінансування для імпорту газу – вже є 70%. Про це Глава держави заявив під час наради з урядовцями, передає УНН.

... доручив забезпечити невідкладно 100% фінансування для імпорту газу – вже є 70%, і розуміємо, як акумулювати необхідну суму. Міністри закордонних справ та енергетики мають забезпечити повну реалізацію наших домовленостей з Німеччиною, Норвегією, Італією, Нідерландами та Єврокомісією щодо фінансування та постачання необхідного обладнання для генерації електрики - повідомив Зеленський.

Нагадаємо

23 жовтня уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону для населення.