Зеленский поручил обеспечить 100% финансирование импорта газа, 70% уже есть

Президент Украины Владимир Зеленский поручил обеспечить немедленно 100% финансирование для импорта газа – уже есть 70%. Об этом Глава государства заявил во время совещания с чиновниками, передает УНН.

... поручил обеспечить немедленно 100% финансирование для импорта газа – уже есть 70%, и понимаем, как аккумулировать необходимую сумму. Министры иностранных дел и энергетики должны обеспечить полную реализацию наших договоренностей с Германией, Норвегией, Италией, Нидерландами и Еврокомиссией по финансированию и поставке необходимого оборудования для генерации электричества - сообщил Зеленский.

Напомним

23 октября правительство выделило 8,4 млрд грн на импорт газа для отопительного сезона для населения.