Зеленский поручил обеспечить 100% финансирование импорта газа, 70% уже есть
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский поручил обеспечить 100% финансирование импорта газа, из которых 70% уже аккумулировано. Министры иностранных дел и энергетики должны реализовать договоренности с Германией, Норвегией, Италией, Нидерландами и Еврокомиссией по финансированию и поставкам оборудования для генерации электричества.
... поручил обеспечить немедленно 100% финансирование для импорта газа – уже есть 70%, и понимаем, как аккумулировать необходимую сумму. Министры иностранных дел и энергетики должны обеспечить полную реализацию наших договоренностей с Германией, Норвегией, Италией, Нидерландами и Еврокомиссией по финансированию и поставке необходимого оборудования для генерации электричества
Напомним
23 октября правительство выделило 8,4 млрд грн на импорт газа для отопительного сезона для населения.