Украине нужно около €2 млрд для дополнительного импорта газа - Премьер
Украина планирует привлечь 2 миллиарда евро для дополнительного импорта газа. Финансирование поступит из внутренних резервов и внешней помощи партнеров.
Украине для финансирования дополнительного импорта газа на фоне российских атак требуется около 2 миллиардов евро, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко во время "часа вопросов" к правительству в парламенте в пятницу, пишет УНН.
Объем, необходимый для финансирования дополнительного импорта газа, порядка 2 миллиардов евро. Он будет закрываться двумя путями – это внутренний резерв и внешняя помощь партнеров
Источники финансирования
"Внутренний резерв. Речь идет о резервном фонде, из которого мы вчера действительно выделили средства, и также это финансирование банковского сектора страны деятельности компании "Нафтогаз", - указала Свириденко.
"Вторая часть – это помощь наших партнеров через гранты и через займы", - указала премьер.
По ее словам, речь идет о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития, с Европейским инвестиционным банком. Также Норвегия выделяет нам грант 150 миллионов.
"Сегодня была встреча с министром энергетики Германии, которые объявили о дополнительных 60 миллионах евро в соответствующий фонд, которые тоже, эти средства, будут направляться на закупку, на импорт газа. Вот такой план, что касается импорта и объема финансирования", - отметила Свириденко.
