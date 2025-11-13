$42.040.02
Ціна на газ та електроенергію в Європі: де дешевше, а де дорожче

Київ • УНН

 • 46873 перегляди

Євростат оприлюднив дані за першу половину 2025 року, що демонструють значний розрив цін на електроенергію та природний газ між європейськими країнами. Деякі країни платять у кілька разів більше, ніж сусіди.

Євростат оприлюднив нові дані за першу половину 2025 року, які показують великий розрив цін на електроенергію та природній газ між європейськими державами. Деякі з країн сплачують рахунки у кілька разів вищі, ніж у сусідів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.

Скільки в Європі коштує світло

Ціни на електроенергію для домогосподарств коливаються від 6,2 євро за 100 кВт⋅год у Туреччині до 38,4 євро в Німеччині.

Середній показник між 38 європейськими країнами становить 28, 7 євро, а найвищі номінальні ціни зафіксовано у Бельгії (€35,7) та Данії (€34,9), а Італія, Ірландія та Чехія зрівнялись у ціні на електроенергія у €30.

Однак, більшість країн мають знайно нижчі показники, зокрема, у Туреччині, Грузії, Косово, Боснії, Герцеговині та Чорногорії - 10 євро за 100 кВт⋅год. Натомість, середні ціни мають Іспанія - 26,1 євро та Франція - 26,6 євро. Найнижчу ціну має Угорщина - 10,4 євро.

Експерти консалтингової компанії VaasaETT зазначили, що різниця в цінах пояснюється "національними енергетичними балансами, стратегіями постачальників, перехресним субсидуванням та тарифними структурами".

Якщо врахувати купівельну спроможність, то різниця між країнами зменшуєься. За цим показником, ціни коливаються від 12,8 ППС в Ісландії до 39,9 ППС у Чехії. Найдешевшу елекроенергію за цим критерієм мають Мальта - 17,7 ППС, Туреччина 14 ППС та Угорщина - 15 ППС.

Бензин: рекордні ціни у Швеції, найнижчі у Грузії

Ціни на природній газ для домогосподарств у Європі, також, значно різняться. Найвищу зафіксовано у Швеції – 21,3 євро за 100 кВт⋅год, далі йдуть Нідерланди (16,2 євро) та Данія (13,1 євро).  Середній показник по ЄС - 11,4 євро.

Найнижчі тарифи мають Угорщина (€3,07), Хорватія (€4,61) та Румунія (€5,59). Серед усіх країн найдешевший газ у Грузії (1,7 євро) та Туреччині (2,1 євро).

Серед найбільших економік ЄС найдорожчий газ у Франції (€13), за нею – Італія (€12,4) та Німеччина (€12,2). Найдешевшою серед них залишається Іспанія (€8,6).

За даними VaasaETT, на ціни впливають "стратегії закупівель і ціноутворення, рівні зберігання, погодні умови та тарифний мікс".

Після коригування на купівельну спроможність Швеція залишається найдорожчою (17,6 ППС), а Угорщина має найнижчий показник у ЄС - 4,4 ППС.

Найбільше зростання цін у річному вимірі спостерігалося в Туреччині (+28,2%), Північній Македонії (+26%) та Естонії (+23,9%). Найбільше падіння зафіксовано у Словенії (-12,7%), Австрії (-11,5%) та Чехії (-10,9%).

Нагадаємо

НЕК "Укренерго" узгодила збільшення імпорту електроенергії до 2300 МВт з європейським системним оператором, що почне діяти з грудня. Промислові споживачі, які забезпечують 60% свого споживання за рахунок імпорту, не підпадатимуть під обмеження за графіками.

Алла Кіосак

