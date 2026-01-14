Ціни на природний газ у Європі досягли двомісячного максимуму: експерти назвали причини
Київ • УНН
Ф'ючерсні ціни на природний газ на хабі TTF зросли вище 32 євро за МВт/год, досягнувши найвищого рівня з листопада 2025 року. Це зумовлено холодною погодою, зростанням споживання та перебоями на АЕС.
Ф’ючерсні ціни на природний газ на нідерландському хабі TTF на початку вівторка, 13 січня, зросли вище 32 євро за МВт/год і досягли найвищого рівня за два місяці, з початку листопада 2025 року. Про це свідчать дані торгів на біржі ICE, передає УНН із посиланням на ExPro.
Деталі
Зазначається, що газ у Європі дорожчає під впливом декількох факторів:
- холодна погода зберігається у більшій частині Європи. Лише на Північному заході Європи спостерігається незначне потепління, у той час як Центральна та Східна Європа зіштовхуються із значним похолоданням. Холодна погода сприяє зростання обсягів споживання газу;
- ріст споживання газу провокує більші відбори з підземних сховищ газу, де запаси на 12 млрд куб м менші, ніж минулого року. Сховища заповнені на 54% проти 66% минулого року;
- зростання цін на викиди CO2 – до 90 євро за МВт/год, максимум за два з половиною роки. Очікується, що такий ріст може вплинути на перехід від вугілля до природного газу для генерації електроенергії;
- перебої на французьких атомних електростанціях (Flamanville) також збільшують попит на природний газ для генерації електроенергії. У той же час, постачання газу хоч і залишаються достатніми, проте не можуть покрити весь попит. Похолодання, що очікується в Азії, може збільшити конкуренцію за LNG на світовому ринку.
Серед геополітичних факторів зберігається напруга навколо протестів у Ірані. Хоча експорт газу з Ірану обмежений (до Іраку та Туреччини), перебої можуть мати вплив на світовий ринок. Вже з’являються сигнали щодо можливих обмежень постачання газу з Ірану до Іраку
Водночас експерти прогнозують, що наразі зростання цін на природний газ у Європі має обмежений вплив на ціни газу на українському ринку.
Невисока активність торгівлі природний газом та слабкий попит на внутрішньому ринку стримують ціни в Україні від зростання
Водночас аналітики вказують, що спред між цінами на природний газ в Україні та Європі звужується, що може означати менші обсяги комерційного імпорту газу до України у лютому.
Нагадаємо
У грудні ціни на газ у Європі впали до рівня, який був ще до повномасштабної війни в Україні, проте очікуваного "дива" не сталося. Попри дешеве паливо, європейські заводи продовжують масово закриватися або переїжджати до інших країн.
