13 січня, 19:36
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 14648 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 18464 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 21496 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 32325 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 23848 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 27405 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 34174 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 50063 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 37747 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ціни на природний газ у Європі досягли двомісячного максимуму: експерти назвали причини

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Ф'ючерсні ціни на природний газ на хабі TTF зросли вище 32 євро за МВт/год, досягнувши найвищого рівня з листопада 2025 року. Це зумовлено холодною погодою, зростанням споживання та перебоями на АЕС.

Ціни на природний газ у Європі досягли двомісячного максимуму: експерти назвали причини

Ф’ючерсні ціни на природний газ на нідерландському хабі TTF на початку вівторка, 13 січня, зросли вище 32 євро за МВт/год і досягли найвищого рівня за два місяці, з початку листопада 2025 року. Про це свідчать дані торгів на біржі ICE, передає УНН із посиланням на ExPro.

Деталі

Зазначається, що газ у Європі дорожчає під впливом декількох факторів:

  • холодна погода зберігається у більшій частині Європи. Лише на Північному заході Європи спостерігається незначне потепління, у той час як Центральна та Східна Європа зіштовхуються із значним похолоданням. Холодна погода сприяє зростання обсягів споживання газу;
    • ріст споживання газу провокує більші відбори з підземних сховищ газу, де запаси на 12 млрд куб м менші, ніж минулого року. Сховища заповнені на 54% проти 66% минулого року;
      • зростання цін на викиди CO2 – до 90 євро за МВт/год, максимум за два з половиною роки. Очікується, що такий ріст може вплинути на перехід від вугілля до природного газу для генерації електроенергії;
        • перебої на французьких атомних електростанціях (Flamanville) також збільшують попит на природний газ для генерації електроенергії. У той же час, постачання газу хоч і залишаються достатніми, проте не можуть покрити весь попит. Похолодання, що очікується в Азії, може збільшити конкуренцію за LNG на світовому ринку.

          Серед геополітичних факторів зберігається напруга навколо протестів у Ірані. Хоча експорт газу з Ірану обмежений (до Іраку та Туреччини), перебої можуть мати вплив на світовий ринок. Вже з’являються сигнали щодо можливих обмежень постачання газу з Ірану до Іраку

          - пише видання.

          Водночас експерти прогнозують, що наразі зростання цін на природний газ у Європі має обмежений вплив на ціни газу на українському ринку.

          Невисока активність торгівлі природний газом та слабкий попит на внутрішньому ринку стримують ціни в Україні від зростання

          - йдеться у статті.

          Водночас аналітики вказують, що спред між цінами на природний газ в Україні та Європі звужується, що може означати менші обсяги комерційного імпорту газу до України у лютому.

          Нагадаємо

          У грудні ціни на газ у Європі впали до рівня, який був ще до повномасштабної війни в Україні, проте очікуваного "дива" не сталося. Попри дешеве паливо, європейські заводи продовжують масово закриватися або переїжджати до інших країн.

          Ціна на газ та електроенергію в Європі: де дешевше, а де дорожче13.11.25, 10:23

          Вадим Хлюдзинський

